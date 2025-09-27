viernes, septiembre 26, 2025

Top 5

Más Noticias

Diunsa le da la bienvenida a la navidad 2025

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Diunsa le da la bienvenida a la navidad 2025

San Pedro Sula. –Diunsa, la tienda por departamentos más grande de Honduras dio inicio a la temporada más bella del año con un evento lleno de magia, brillo y esplendor: “La Navidad 2025”.

Con un ambiente cargado de emoción, luces y colores, Diunsa presentó las nuevas tendencias en decoraciones y accesorios navideños, cuidadosamente seleccionadas para transformar cada hogar hondureño en un espacio lleno de calidez, alegría y sofisticación.

Este año Diunsa presenta seis nuevas tendencias que marcarán la pauta en esta temporada festiva: Clásica Navidad, Dulce Alegría, Brilla con Estilo, Fantasía de Hielo, Sueño de invierno, Época de Encanto. Estas colecciones están llenas de elegancia y modernos detalles, ofreciendo a los clientes mayoristas una variedad única de opciones.

Cada una refleja un estilo único, combinando elegancia y modernidad, para ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones que harán de la Navidad un momento aún más especial.

Elena Faraj, gerente de categoría, expresó que en Diunsa estamos muy emocionados de recibir la Navidad 2025. Cada detalle, cada colección, está pensada para que nuestros clientes vivan la temporada más mágica del año con alegría, calidez y estilo. Queremos que cada hogar hondureño se llene de espíritu navideño y que nuestras propuestas hagan de estas fiestas un momento inolvidable.

La Navidad es la temporada más más bella del año, Diunsa reafirma su compromiso de acompañar a las familias hondureñas en cada celebración, la mejor experiencia que llena de magia la temporada navideña.

@eldiariohnd ¡Llegó la magia!✨La colección de Navidad 2025 más espectacular está lista en @diunsahonduras. ¡No te la pierdas!🎄🎁🎅#ElDiarioHN #navidad #Compras #decoracion ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

Previous article
Presentan el nuevo uniforme de la Policía de Turismo para proyectar un destino seguro
Next article
EE.UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

EE.UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Internacionales 0
Washington.- El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este...

Presentan el nuevo uniforme de la Policía de Turismo para proyectar un destino seguro

Ciudad 0
San Pedro Sula. — Con un enfoque renovado en...

Tania Puerto presenta su primer libro “Al trabajo hay que ponerle estilo”

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula. – La autora y experta en...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.