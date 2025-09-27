Diunsa le da la bienvenida a la navidad 2025

San Pedro Sula. –Diunsa, la tienda por departamentos más grande de Honduras dio inicio a la temporada más bella del año con un evento lleno de magia, brillo y esplendor: “La Navidad 2025”.

Con un ambiente cargado de emoción, luces y colores, Diunsa presentó las nuevas tendencias en decoraciones y accesorios navideños, cuidadosamente seleccionadas para transformar cada hogar hondureño en un espacio lleno de calidez, alegría y sofisticación.

Este año Diunsa presenta seis nuevas tendencias que marcarán la pauta en esta temporada festiva: Clásica Navidad, Dulce Alegría, Brilla con Estilo, Fantasía de Hielo, Sueño de invierno, Época de Encanto. Estas colecciones están llenas de elegancia y modernos detalles, ofreciendo a los clientes mayoristas una variedad única de opciones.

Cada una refleja un estilo único, combinando elegancia y modernidad, para ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones que harán de la Navidad un momento aún más especial.

Elena Faraj, gerente de categoría, expresó que en Diunsa estamos muy emocionados de recibir la Navidad 2025. Cada detalle, cada colección, está pensada para que nuestros clientes vivan la temporada más mágica del año con alegría, calidez y estilo. Queremos que cada hogar hondureño se llene de espíritu navideño y que nuestras propuestas hagan de estas fiestas un momento inolvidable.

La Navidad es la temporada más más bella del año, Diunsa reafirma su compromiso de acompañar a las familias hondureñas en cada celebración, la mejor experiencia que llena de magia la temporada navideña.