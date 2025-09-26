jueves, septiembre 25, 2025

Presentan el nuevo uniforme de la Policía de Turismo para proyectar un destino seguro

Policía Nacional de Honduras y Turismo presentan nuevo uniforme de la Policía Turística. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. — Con un enfoque renovado en la seguridad y la proyección internacional, la Policía Nacional de Honduras y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) presentaron oficialmente el nuevo uniforme de su unidad especializada: la Policía de Turismo, conocida por su distintivo nombre “Balam”.

La ceremonia, realizada en San Pedro Sula, fue encabezada por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, y la subsecretaria de Turismo en el Despacho de Promoción y Mercadeo, Reizel Vilorio. Ambos funcionarios coincidieron en destacar la crucial importancia de esta unidad en la protección, orientación y promoción del sector turístico nacional.

Para respaldar esta modernización, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) otorgó un apoyo financiero de dos millones de lempiras, destinados íntegramente a la adquisición de los nuevos uniformes.

La División de la Policía Turística fue establecida en 2002 (Acuerdo Ejecutivo No. 002-2002) y, desde entonces, su misión ha sido garantizar la seguridad, brindar asistencia y orientación especializada a turistas nacionales y extranjeros, y proteger los valiosos recursos turísticos del país.

Actualmente, los agentes Balam mantienen una presencia estratégica en 18 puntos clave a nivel nacional, abarcando desde ciudades hasta destinos de sol y playa, incluyendo San Pedro Sula, Roatán, Copán Ruinas, Tela, Omoa, La Ceiba, Valle de Ángeles, Trujillo y San Lorenzo, entre otros.

El nombre de la unidad, “Balam”, es un término de la lengua maya que significa jaguar. Este apelativo rinde homenaje a los guardianes ancestrales que protegían lo más valioso de su pueblo. De manera similar, los agentes turísticos asumen la misión de resguardar los destinos y orientar a los visitantes, proyectando a Honduras como un país de clase mundial.

El lanzamiento de esta nueva imagen no solo es un cambio estético, sino que fortalece la proyección de Honduras como un destino seguro y atractivo, consolidando el trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y la de promoción turística.

