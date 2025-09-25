Tania Puerto presenta su primer libro “Al trabajo hay que ponerle estilo”

San Pedro Sula. – La autora y experta en liderazgo Tania Puerto, presentó oficialmente su primer libro, “Al trabajo hay que ponerle estilo”, durante un evento realizado el sábado 20 de septiembre en el Hotel Hyatt de San Pedro Sula.

La obra, que fusiona la amplia experiencia profesional de Puerto con un enfoque profundamente personal, propone una mirada fresca y auténtica sobre el liderazgo.

Durante el evento, la autora compartió su motivación detrás del libro, destacando su naturaleza íntima y su enfoque en el liderazgo personal.

“Este libro es profundamente personal y es un libro sobre el liderazgo personal, porque para ponerle estilo al trabajo tenemos que liberarnos a nosotros mismos y eso es precisamente de lo que habla el libro”, explicó Tania Puerto. “Invita a una perspectiva completamente nueva sobre lo que es el liderazgo y lo que nos invita a liderar desde nuestra autenticidad cultivando valores como la empatía y la generosidad “.

El texto invita a los lectores a la introspección, a “conocernos a nosotros mismos, a derribar barreras” ya “potenciar esta llama que todos llevamos dentro para alcanzar nuestro máximo potencial y poder liderar desde la autenticidad”.

Un enfoque humano e inspirador

“Al trabajo hay que ponerle estilo” es más que una guía de negocios; es una obra que utiliza vivencias reales y personales de la autora para impulsar al lector a descubrir y potenciar su poder interior. Con un enfoque humano e inspirador, el libro guía hacia la construcción de un estilo de liderazgo propio, consciente y transformador. Se enfoca en la ruptura de límites y en la capacidad de marcar la diferencia en un mundo cambiante.

Tania Puerto es ingeniera industrial y logística, con más de 15 años de experiencia en la industria del apparel en Latinoamérica. Hoy, combina su sólida trayectoria con la asesoría en liderazgo y estrategia, enfocando su trabajo como autora en promover el crecimiento personal y la formación de líderes preparados para los retos de la evolución constante.

