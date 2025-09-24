IWC inicia actividades con un té de bienvenida lleno de alegría y solidaridad

San Pedro Sula. – En una tarde radiante y llena de alegría, el Club Internacional de Mujeres (IWC) dio la bienvenida a un nuevo ciclo de actividades con su tradicional tarde té. El elegante evento se llevó a cabo en el salón La Ceiba del Hotel Copantl, un escenario perfecto donde las apreciables socias se congregaron para celebrar la unión y el compromiso del grupo.

Socias del Club Internacional de Mujeres inicia su año de hermandad con un elegante Té de bienvenida.

El ambiente se llenó de risas, conversaciones animadas y reencuentros, mientras las damas compartían la mesa y daban una cálida bienvenida a las nuevas integrantes, quienes se sumaron con entusiasmo a esta distinguida agrupación.

Rita de Simón y Liseth de Nassar.

La ceremonia central de la tarde estuvo a cargo de la presidenta del club, Rita de Simón, que, con gran elocuencia dio las palabras de bienvenida, agradeciendo la presencia de todas y cada una de las socias. Además de su emotivo mensaje, la presidenta aprovechó para delinear el calendario de actividades que el IWC desarrollará en el próximo período, reafirmando el compromiso de la organización con la comunidad.

Santa Euceda, Elena de Dubón, Irma Zepeda y Sandra Galindo.

Aila Ortega, Sheyla García y Sherly Paz.

La celebración culminó con una deliciosa cena, que dio paso a una agradable tarde bailable. Al ritmo de la música del Dúo Tú y Yo, las socias compartieron momentos de alegría, fortaleciendo los lazos de amistad en un ambiente fraternal y lleno de armonía. Sin duda, un inicio de año memorable para el Club Internacional de Mujeres, que promete un período de gran impacto social y camaradería.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Mary Bendeck, Maritza Soto y Sandra Lily Alvarado.

Vilma Rosales, Elena de Dubón, Santa Euceda, Irma Zepeda, Besy de Arriaga e Isabel Santamaria.

Khaula segebre y Yolanda Ganineh.

Vilma Karow con Isabel Santamaria.

Karen Padilla y Vilma González.

Reina López y Sonia de Reyes.

Irma Zepeda con Besy de Arriaga.

Rabab de Handal con Maritza Soto.

Isabel Santa María con Santa Euceda.