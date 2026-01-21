miércoles, enero 21, 2026

El hijo de Nicolás Maduro reitera su respaldo al «alto mando político» encabezado por Delcy Rodríguez

Internacionales
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto líder chavista. / Foto EFE

Caracas.- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró este martes su respaldo al «alto mando político» liderado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura del líder chavista por fuerzas estadounidenses.

«Enviamos desde La Guaira todo el apoyo al alto mando político, al equipo que Nicolás Maduro Moros dejó aquí, a la compañera Delcy Rodríguez, presidenta encargada, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez», declaró el parlamentario al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), tras participar en una marcha en ese estado, uno de los tres afectados durante los ataques militares de EE.UU.

La manifestación, dijo, se inició al atardecer y tuvo como objetivo pedir la «libertad» del gobernante y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes se encuentran encarcelados en Nueva York.

En este sentido, Maduro Guerra aseguró que en la marcha se sintió un «espíritu de mucha unidad» y de «mucha conciencia», y llamó al chavismo a «estar a la altura» de la situación.

«Nos verán en las calles al frente, liderando la lucha por la dignidad», añadió.

El pasado 3 de enero, tropas estadounidenses protagonizaron sendos ataques en Caracas y otros tres estados de Venezuela, incluyendo La Guaira, en los cuales capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York y presentados ante un tribunal federal.

Dos días después, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que preside su hermano, el diputado Jorge Rodríguez.

Desde entonces, la mandataria encargada ha hecho varios cambios en el gabinete ministerial y ha anunciado designaciones en distintas entidades, mientras que se ha mostrado acompañada de su hermano y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en diversos actos públicos.

Con información de EFE

