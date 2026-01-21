La esplendorosa bodas de Jenny Maldonado y Josué David Contreras

San Pedro Sula. – Tras cuatro años de un noviazgo colmado de complicidad, Jenny Gabriela Maldonado Villeda y Josué David Contreras Flores sellaron su historia de amor en una ceremonia que personificó la pureza del romanticismo. El altar de la Iglesia Sagrada Familia fue el escenario donde la pareja intercambió promesas de fidelidad, rodeados del cariño de sus padres, familiares y amistades más cercanas.
La recepción, celebrada en los Salones Napoleón del Centro de Convenciones Hotel Copantl, transportó a los invitados a un jardín encantado. La decoración, una magistral mezcla de árboles naturales, cristales y majestuosos chandeliers, creó una atmósfera etérea donde cada detalle fue personalizado. Desde la fuente que recibía a los asistentes hasta las delicadas estaciones de quesos y dulces, la puesta en escena fue impecable.
Jenny deslumbró con una pieza arquitectónica de Elie Saab: un diseño de hombros descubiertos en encaje Chantilly y guipur que resaltaba su elegancia clásica. Por su parte, Josué David lució un impecable smoking oscuro, personificando al caballero moderno. Fue una noche de instantes inolvidables, marcada por un vals emotivo y una alegría desbordante que se prolongó hasta el amanecer.