Tomás Zambrano asume la presidencia de la Junta Provisional del Congreso Nacional de Honduras

Tegucigalpa. – Con el respaldo de una mayoría parlamentaria, el pleno de la Cámara Legislativa eligió este miércoles al diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, como presidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso de la República.

Zambrano, representante del departamento de Valle, logró el cargo gracias a una alianza estratégica entre la bancada nacionalista y el Partido Liberal, sumando el apoyo de otras fuerzas minoritarias para alcanzar 85 votos a favor.

El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, toma la promesa de ley al presidente de la nueva Junta Provisional Tomás Zambrano.

El proceso, que marca el inicio del traspaso de poder legislativo, fue inaugurado por el ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, pasadas las 5:40 p.m. La directiva provisional quedó conformada de la siguiente manera: presidente, Tomás Zambrano (Partido Nacional); vicepresidente, Godofredo Fajardo (Democracia Cristiana); y secretario: Carlos Ledezma (Partido Nacional)

Tras la juramentación, Zambrano asumió el cargo haciendo un llamado a la unidad: “Llegó el momento de ponerse a trabajar por Honduras“, expresó, al tiempo que convocó a una nueva sesión para el próximo viernes 23 de enero a las 11:00 a.m., fecha en la que se elegirá a la Junta Directiva en propiedad.

Composición de la votación

Pese a lograr la mayoría necesaria, la elección evidenció una fuerte división en el espectro político. El respaldo de los 85 votos se desglosó así: Partido Nacional: 49 votos. Partido Liberal: 32 votos. PINU-SD: 2 votos. Democracia Cristiana: 1 voto. Libertad y Refundación (Libre): 1 voto (Melvi Ortiz).

En contraste, 35 diputados de Libre y una facción de 9 liberales que marcaron su distancia de la línea de bancada mayoritaria, entre ellos figuras como Marlon Lara y Carlos Umaña.

El calendario constitucional establece que, tras la elección de la directiva en propiedad este viernes, se procederá a la instalación oficial del pleno el domingo 25 de enero, culminando así el proceso de transición de la legislatura.