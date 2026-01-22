miércoles, enero 21, 2026

CNE entrega credencial presidencial a Nasry Asfura

CiudadPoliticaNacionales
El mandatario electo, Nasry Asfura, recibe la credencial oficial que lo acredita para el periodo presidencial 2026-2030. En la imagen, Asfura posa junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, y los consejeros Cossette López y Carlos Cardona. /Foto Cortesía.

Tegucigalpa. En una ceremonia solemne que marca el cierre definitivo del ciclo electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este miércoles la credencial oficial a Nasry Asfura, acreditándolo como el Presidente Constitucional de la República de Honduras para el período 2026-2030.

La entrega del documento, que formaliza el mandato otorgado por el pueblo hondureño en las urnas, fue realizada por la consejera presidenta del organismo, Ana Paola Hall, junto a los consejeros Cossette López y Carlos Cardona.

Durante su discurso, Ana Paola Hall subrayó la magnitud del reto que enfrentó el ente electoral. Calificó las pasadas elecciones como las “más difíciles en la historia del país”, señalando que el organismo tuvo que sortear obstáculos institucionales y presiones políticas heredadas que, según sus palabras, “no tienen precedentes en América Latina”.

Sin embargo, Hall destacó el comportamiento ejemplar de la ciudadanía el pasado 30 de noviembre de 2025:

“Ese día el pueblo hondureño nos dio una lección de democracia. La población acudió a las urnas con esperanza, fe y de manera pacífica”, afirmó la funcionaria.

El inicio de la transición

Al recibir su credencial, Nasry Asfura oficializa su triunfo y da paso al proceso de transición gubernamental. El presidente electo estuvo acompañado por su equipo político, figuras clave del Partido Nacional y el alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

En el mismo acto, también fueron acreditados los tres designados presidenciales que integrarán el Poder Ejecutivo a partir del próximo 27 de enero, fecha prevista para la toma de posesión.

El CNE reafirmó que el proceso electoral contó con el aval de misiones de observación nacionales e internacionales, quienes reconocieron la legitimidad de los resultados y el carácter pacífico de la jornada electoral, a pesar del clima de polarización previo.

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

