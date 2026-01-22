La boda de Susina Pinto y Diego Mendoza… Una historia escrita con el corazón

San Pedro Sula. – La vida cruzó sus caminos y el destino se encargó de sellar su complicidad. Los doctores Susina Mariel Pinto Maldonado y Diego José Mendoza Vargas decidieron unir sus vidas para siempre, tras cultivar una relación basada en sentimientos profundos y recíprocos. Aquella historia de amor que comenzó como un sueño, los llevó finalmente hasta el altar.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Iglesia Cristo Resucitado, donde, ante la mirada de sus padres, José de la Cruz Mendoza y Digna Carolina Vargas; Edgardo Armando Pinto y Marina Dolores Maldonado, al igual que sus padrinos Hortensia Celina Pinto y Carlos René Galeindo, la pareja intercambió sus votos.
Tras ser declarados marido y mujer, los recién casados y su selecto grupo de invitados se trasladaron al Hotel Maya Colonial. En una recepción que destacó por su originalidad, los novios celebraron su unión en una velada diseñada por Selenia Lara by Slara Decoraciones, quien logró un montaje sensacional. La noche cerró con broche de oro entre ritmos vibrantes y la alegría de una nueva etapa que apenas comienza.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz