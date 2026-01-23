La educación en Honduras da un paso importante en el marco de una alianza de cooperación internacional

San Pedro Sula. – Hay días que no pasan desapercibidos en la historia de un país. Días en los que las decisiones, las voluntades y las visiones se encuentran para abrir caminos. Hoy, la educación hondureña dio uno de esos pasos firmes hacia el futuro con la firma de un convenio de cooperación que amplía oportunidades y reafirma que el talento joven de Honduras sí importa.

Representantes del Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea, junto al Rector General de la UTH, Javier Enrique Mejía Barahona, y el Director de Marketing del Centro Politécnico del Norte, Allan Sabillón, formalizaron una alianza estratégica mediante la firma de un convenio de colaboración.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), junto al Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea, el Politécnico del Norte y la organización internacional Future of Honduran Youth (FOHY), sellaron una alianza que demuestra que una visión compartida no conoce fronteras, idiomas ni culturas.

Máster Javier Enrique Mejía Barahona, Rector General de UTH

El acuerdo fue suscrito por el Máster Javier Enrique Mejía Barahona, Rector General de UTH, junto a autoridades universitarias, durante un acto celebrado en el Salón Armenta, convirtiendo el 22 de enero en una fecha significativa para la educación nacional. Este esfuerzo contó además con el respaldo del Departamento de Mercadeo de UTH, dirigido por la Máster Emma Mejía de Valladares, cuya gestión fue clave para el desarrollo y proyección de esta iniciativa educativa.

Este convenio no se queda en el discurso. Se traduce en oportunidades reales: En educación media, FOHY y UTH asumirán de manera conjunta la cobertura total de las becas, con el respaldo del Centro Politécnico del Norte, permitiendo a los beneficiarios cursar el bachillerato.

En educación superior, por cada estudiante becado por FOHY, UTH otorgará una beca adicional, permitiendo a los jóvenes cursar toda su carrera universitaria con apoyo completo.

Los beneficiarios del programa serán estudiantes del Centro de Capacitación Técnica Honduras–Corea y/o jóvenes seleccionados por FOHY.

Durante el acto, el Máster Mejía destacó que esta alianza representa el tipo de decisiones que construyen país, especialmente en un año simbólico para UTH, que celebra 40 años de trayectoria, reafirmando su compromiso con una educación transformadora y accesible.

El Licenciado Héctor Chacón, subdirector del Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea y estudiante de UTH, dirigió un mensaje cercano y motivador a la juventud. Invitó a los estudiantes a crear lazos, aprender constantemente, confiar en su proceso y mantenerse firmes. Señaló que este convenio es una respuesta al esfuerzo, a la fe y a la perseverancia, recordando que el crecimiento personal y profesional es un camino que se construye todos los días.

Byeonsoo Kim

Por su parte, el Director Ejecutivo Byeonsoo Kim compartió un mensaje que conectó con la historia y el futuro. Recordó que lo que alguna vez fue una visión hoy se fortalece con alianzas que cambian realidades, subrayando que la educación debe ser accesible y que cuidar a la juventud es cuidar a Honduras.

El evento contó con la presencia de autoridades universitarias, personal administrativo, aliados estratégicos y medios de comunicación, reflejando el respaldo a una iniciativa que va más allá de una firma protocolaria.

Hoy, Honduras y Corea se vuelven a encontrar a través de la educación. No como un gesto simbólico, sino como una apuesta clara por el talento joven, por los sueños que buscan oportunidades y por un país que avanza cuando cree en su gente. Porque no hay mejor inversión que aquella que transforma vidas y abre futuro.