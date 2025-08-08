El hijo de Paulina Rubio fue retenido en el aeropuerto de Madrid al viajar sin campamento

En medio de la batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera (“Colate”) por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, surgió un incidente inesperado que agregó tensión al caso: el adolescente fue retenido en el aeropuerto madrileño al llegar sin acompañamiento adulto.

El joven, de 14 años, regresaba a España para asistir a un campamento de verano cuando fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las autoridades quisieron verificar datos como su identidad, nacionalidad y si realmente estaba viajando sin supervisión, situación que resultó evidentemente estresante para el menor.

Paulina Rubio enfrenta acusaciones previas de su exesposo por supuesto maltrato, aunque estas fueron archivadas por la justicia. En paralelo, un juez de Florida otorgó la custodia temporal del menor a Colate durante el verano, lo que motivó que Andrea Nicolás pasara una temporada en España lejos de su madre, bajo supervisión limitada y respetando medidas cautelares.

El caso del aeropuerto revela otra capa de complejidad: incluso con orden judicial, los detalles del traslado y la vigilancia en aeropuertos son cruciales cuando se trata de menores que viajan solos, especialmente dentro de una disputa internacional.

Con información de Excelsior