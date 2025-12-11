jueves, diciembre 11, 2025

Éxito y elegancia en la gala de graduación 2025 de San José La Salle

San José La Salle se viste de fiesta para despedir a sus graduados. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – La Generación 2025 de la escuela San José La Salle celebró una fascinante noche de gala el pasado 5 de diciembre, marcando la culminación de sus estudios secundarios.

Heidy Ulloa, Michael Castañeda y Sasha Aguilar.
Juan Santos y Manuel Castro.

Un total de 53 nuevos profesionales compartieron momentos inolvidables al recibir sus títulos. La velada se desarrolló en los elegantes salones Palestina del Club Hondureño Árabe, donde estuvieron acompañados por sus padres y seres queridos.

Gabriel Merlo y Camila Alvarenga.
Adelfa Gavarrete, Dulce Medina y Lesby Orellana.

La firma DKshe se encargó de la decoración, transformando el espacio en un telón de fondo memorable para la celebración. Los futuros universitarios hicieron su entrada triunfal del brazo de sus padres, mientras la concurrencia los recibía con una calurosa ovación.

Gabriel Merlo y Alexandra Miranda.

La celebración continuó con el tradicional baile de gala y un emotivo brindis, momentos que rebosaron entusiasmo. Los invitados disfrutaron seguidamente de una exquisita cena.

Helen Sanders.

El punto culminante de la noche fue la alegre fiesta bailable, que contó con la animación musical de Dj Daybeat. Esta mágica velada de gala no solo estuvo marcada por la alegría, sino también por un encuentro de emociones y sentimientos de nostalgia que compartieron protagonismo con cada uno de los graduados.

Alisson Mejía.
Dulce Medina.
Valeria Guevara.
Sasha Aguilar.
Heidy Ulloa.
Valeria Morales.
Camila Medina.
Alexandra Miranda.

