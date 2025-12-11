Noche de celebración y compañerismo: La AHM celebra la Navidad con su equipo

San Pedro Sula. – La Navidad, más que una simple celebración, se consolida como la ocasión ideal para fortalecer los lazos y reconocer el esfuerzo entre jefes y colaboradores. Aprovechando este espíritu de confraternidad, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) organizó una espectacular fiesta decembrina para su equipo, marcando un hito de convivencia y alegría.

La celebración, una de las más esperadas del año, tuvo lugar en los elegantes salones Emperador del Hotel Copantl el pasado 10 de diciembre.

La velada inició con un momento de solemnidad y gratitud: la invocación a Dios a cargo de Wendy de Guevara, que dio paso al mensaje central de la noche.

El presidente de la AHM, Daniel Facussé, brindó la más cordial bienvenida a los asistentes. En sus palabras, no solo reconoció la labor del personal, sino que enfatizó cómo este tipo de encuentros son fundamentales para estrechar —aún más— las relaciones sociales y el compañerismo dentro de la organización.

Los invitados disfrutaron de una exquisita cena y de un ambiente perfectamente orquestado, que combinó el mejor catering con una atmósfera festiva y amena.

El punto culminante de la noche llegó con la música de la Orquesta La Versátil, cuyo variado ritmo musical invitó a todos a llenar la pista de baile. Entre risas, coreografías improvisadas y el contagioso ambiente, los colaboradores enmarcaron los mejores recuerdos de la temporada, capturando el momento de mayor diversión del año con innumerables fotografías y selfies que recogen la camaradería de la gran familia AHM.

