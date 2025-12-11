jueves, diciembre 11, 2025

Noche de celebración y compañerismo: La AHM celebra la Navidad con su equipo

Arnoldo Solís, Guillermo Matamoros, Marta Benavides y Daniel Facussé, altos directivos y ejecutivos clave de la AHM. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – La Navidad, más que una simple celebración, se consolida como la ocasión ideal para fortalecer los lazos y reconocer el esfuerzo entre jefes y colaboradores. Aprovechando este espíritu de confraternidad, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) organizó una espectacular fiesta decembrina para su equipo, marcando un hito de convivencia y alegría.

Sandra y Mario Canahuati.
Vania y Oscar Díaz.

La celebración, una de las más esperadas del año, tuvo lugar en los elegantes salones Emperador del Hotel Copantl el pasado 10 de diciembre.

La velada inició con un momento de solemnidad y gratitud: la invocación a Dios a cargo de Wendy de Guevara, que dio paso al mensaje central de la noche.

Sandra de Canahuati, Debbie de Kafati, Karla de Facusse y Vania de Díaz.

El presidente de la AHM, Daniel Facussé, brindó la más cordial bienvenida a los asistentes. En sus palabras, no solo reconoció la labor del personal, sino que enfatizó cómo este tipo de encuentros son fundamentales para estrechar —aún más— las relaciones sociales y el compañerismo dentro de la organización.

Junio Masan, Arnoldo Solís, Oscar Díaz y Edward Bardales.
Brenda Orellana, Marta Benavides, Oscar Escoto, Astrid Barnica y Ana Fonseca.

Los invitados disfrutaron de una exquisita cena y de un ambiente perfectamente orquestado, que combinó el mejor catering con una atmósfera festiva y amena.

Lourdes Zepeda, Gloria Calix y Daphne Galdames.
Marta Molina y Victoria Vázquez.

El punto culminante de la noche llegó con la música de la Orquesta La Versátil, cuyo variado ritmo musical invitó a todos a llenar la pista de baile. Entre risas, coreografías improvisadas y el contagioso ambiente, los colaboradores enmarcaron los mejores recuerdos de la temporada, capturando el momento de mayor diversión del año con innumerables fotografías y selfies que recogen la camaradería de la gran familia AHM.

Lidia Girón y Wanky Ochoa.
Rubén Barahona, José Alcerro, Denia Ortega, Mauricio Aguilar y Ricardo Laínez.
Roxana García, Isaac Milla, Clarisa Armijo y Kensy Gómez.
Lesy Castillo, Ana Silva, Sonia Bueso y Mauren Almendarez.
Jessy Martínez, Joan González y Fanny Avila.
Brenda Orellana, Francisca Aguilar, Alfredo Romero, Marta Molina, Rigoberto Galdames y Victoria Vázquez.
Rigoberto Galdames, Edgar Guerra y Alfredo Romero.

