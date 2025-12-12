jueves, diciembre 11, 2025

Certifican la calidad de 14 empresas turísticas en San Pedro Sula

Empresas turísticas de San Pedro Sula reciben el distintivo de Calidad Turística

San Pedro Sula.-  Un total de 14 empresas turísticas de San Pedro Sula dieron un paso crucial hacia la excelencia al recibir el Certificado de Culminación del Proceso del Distintivo de Calidad Turística (DCT). La ceremonia de graduación se llevó a cabo el jueves 11 de diciembre en el Hotel Copantl, marcando un hito en el compromiso por elevar la competitividad del sector en la ciudad y en el país.

Certifican a 14 empresas con el Sello de Calidad Turística en San Pedro Sula.

El evento fue presidido por Aldo Miranda, consultor técnico del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE MIPYME Región Lempa), junto a Alejandra Varela, coordinadora del Proyecto Piloto del Distintivo de Calidad Turística. El acto contó con la participación de altos representantes del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y de CANATURH Filial San Pedro Sula, reflejando la alianza estratégica que busca impulsar la calidad y la competitividad turística de la ciudad.

Aldo Miranda, Consultor técnico del Centro de Desarrollo Empresarial.

Durante la ceremonia, se otorgó un reconocimiento especial al Comité Local de Calidad por su papel estratégico. Su compromiso, acompañamiento permanente y rol articulador fueron fundamentales para asegurar la participación efectiva de las empresas y el cumplimiento exitoso de los exigentes estándares evaluados.

Las 14 empresas certificadas provienen de diversos segmentos del rubro, incluyendo alojamiento, gastronomía, servicios turísticos y artesanías, y ahora forman parte del selecto grupo que cumple con los lineamientos de calidad promovidos por el Proyecto Piloto del DCT en San Pedro Sula.

La jornada de celebración concluyó con la entrega oficial de los certificados, un almuerzo festivo y una vibrante presentación cultural de marimba, ofrecida por la Municipalidad de San Pedro Sula como muestra del sólido respaldo institucional a la promoción y el fortalecimiento del turismo local.

Noche de celebración y compañerismo: La AHM celebra la Navidad con su equipo
