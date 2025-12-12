Honduras, a la espera de un escrutinio especial que defina al nuevo presidente

Tegucigalpa.- Los hondureños siguen esperando los resultados finales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre para conocer al nuevo presidente electo del país, una interrogante que definiría un escrutinio especial que han anunciado las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este escrutinio especial, de al menos 2.773 actas que presentan inconsistencias, podría iniciarse a más tardar el próximo fin de semana, según versiones extraoficiales, y completará un proceso electoral marcado por fallas recurrentes en el sistema automático de conteo y transmisión de datos.

Los resultados preliminares del CNE tienen a los candidatos conservadores Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en una reñida competencia.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, Asfura se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Nasralla con 1.256.428 sufragios (39,48 %), mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 618.448 votos (19,29 %).

Según el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, la fórmula presidencial de los comicios la ganó Nasralla, en lo que parece un reconocimiento tácito de la derrota oficialista.

Nasralla hizo una alianza con Libre en la fórmula presidencial en las elecciones generales de 2021 que ayudó al triunfo de Xiomara Castro y fue designado presidencial (vicepresidente) de su gobierno, pero en menos de año y medio renunció por marcadas diferencias con la mandataria y su esposo y asesor.

La presidenta condena la supuesta «injerencia»

Por su parte, la presidenta Xiomara Castro dijo este jueves que en el país no debe haber más golpes de Estado, ni fraudes, y reiteró que la «descarada injerencia» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impidió «el libre sufragio» durante las elecciones.

«No más golpe de Estado, no más fraudes, no más intromisión extranjera, no más venta de nuestro territorio y no más corrupción», enfatizó Castro durante una ceremonia de conmemoración del bicentenario del Ejército hondureño en Tegucigalpa.

La mandataria agregó que durante la jornada de votaciones «sí se sufrieron amenazas de maras y pandillas a los votantes de Libre», su partido, «en diferentes partes del país», algo que, dijo, «tiene que ser investigado por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas».

Castro anunció además que ha ordenado presentar «reclamos» ante las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por lo que calificó de «golpe electoral» y por las irregularidades detectadas en el proceso electoral del 30 de noviembre.

El oficialismo en Honduras habla de «golpe»

Pese a sus declaraciones sobre el supuesto triunfo electoral de Nasralla, Zelaya dice también que no reconoce los resultados y asegura que está en marcha un «golpe electoral», por lo que anunció el miércoles que la asamblea de Libre se reunirá el próximo sábado en la ciudad de Siguatepeque, región central del país, para informar sobre los resultados, «con la presencia de nuestra candidata Rixi Moncada».

La asamblea es «con el fin de informar sobre el proceso de Golpe Electoral en marcha y los resultados finales de las elecciones según nuestras actas», indicó Zelaya en sus redes sociales.

«No a la injerencia extranjera. No al TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), añade el mensaje del exgobernante.

Los hondureños concurrieron a las urnas para elegir a un presiente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

Desde que se celebraron los comicios, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de la voluntad de los hondureños expresada en las urnas.

Al CNE le preocupan las acciones «intimidatorias»

Entretanto, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, expresó este jueves a la comunidad internacional su preocupación ante dos hechos «intimidatorios» ocurridos en las últimas horas, los cuales, afirmó, podrían interferir en la fase final de las elecciones generales.

«Hoy, he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales», señaló Hall en la red social X en relación a las declaraciones del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y el Parlamento.

Durante la reunión con el G16+ (foro de cooperación internacional con Honduras), la funcionaria manifestó su preocupación por la convocatoria realizada el martes por el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, a los colectivos de esa organización política.

Zelaya instó a esos colectivos de la formación oficialista a concentrarse en las afueras del estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), sitio donde se encuentran trabajando funcionarios del CNE y se resguarda material electoral.

La segunda «preocupación» de Hall es un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Parlamento (que solo integran nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado), en el que se mencionan presuntos delitos electorales atribuidos tanto a ella, como a la consejera Cossette López, «sin fundamento ni competencia para ello».

En concreto, el presidente del Parlamento, Luis Redondo (oficialista), quien no convoca a sesiones desde finales de agosto, instaló la Comisión Permanente, que tiene amplios poderes.

Ante estos hechos, Hall reiteró su «compromiso institucional: como presidenta del CNE defenderé el proceso electoral, que es parte fundamental de la democracia de nuestro país», subrayando que «Honduras es primero».

Con información de EFE