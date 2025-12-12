jueves, diciembre 11, 2025

Top 5

Más Noticias

El Salvador y Costa Rica acuerdan una «alianza histórica» para combatir crimen organizado

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El presidente de El Salvador Nayib Bukele, posando junto al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, durante una declaración conjunta en Santa Ana. / Foto EFE

San Salvador.- Los presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, acordaron este jueves una «alianza histórica» para combatir juntos el crimen organizado, a la vez que invitaron a otros gobiernos de la región a sumarse a la iniciativa denominada ‘Escudo de las Américas’.

El acuerdo fue firmado entre los mandatarios tras una reunión privada en una residencia ubicada en el turístico Lago de Coatepeque, en la localidad El Congo, a 60 kilómetros de la capital salvadoreña, en la que conversaron sobre diferentes temas, entre ellos la seguridad.

De acuerdo con la Casa Presidencial, el acuerdo contempla compartir información «clave», coordinar operaciones de seguridad conjuntas, desmantelar redes criminales que operan en ambos países y abrir espacios para que «más países se unan a esta visión».

«Lo que queremos es lanzar el ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa entre El Salvador y Costa Rica para que, en un inicio, dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad», declaró Bukele en una comparecencia ante la prensa gubernamental y transmitida por el canal estatal.

De acuerdo con Bukele, «el crimen no tiene fronteras, no se detiene porque hay una frontera, el crimen actúa transnacionalmente, se financia transnacionalmente, se coordina trasnacionalmente (…) el crimen trabaja como una sola red, coordinada».

Señaló que el apoyo de El Salvador, país que se encuentra bajo un polémico régimen de excepción desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, «es válido no solo desde el punto de la experiencia, sino desde el punto de la coordinación y a partir esa coordinación invitar, con el tiempo, a otros países a sumarse a esta estrategia que inicia de dos, pero que está abierta para gobiernos que piensen igual».

Previous article
Honduras, a la espera de un escrutinio especial que defina al nuevo presidente
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Honduras, a la espera de un escrutinio especial que defina al nuevo presidente

Ciudad 0
Tegucigalpa.- Los hondureños siguen esperando los resultados finales de...

Certifican la calidad de 14 empresas turísticas en San Pedro Sula

Ciudad 0
San Pedro Sula.-  Un total de 14 empresas turísticas...

Noche de celebración y compañerismo: La AHM celebra la Navidad con su equipo

Destacada 0
San Pedro Sula. - La Navidad, más que una...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.