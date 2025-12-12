El Salvador y Costa Rica acuerdan una «alianza histórica» para combatir crimen organizado

San Salvador.- Los presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, acordaron este jueves una «alianza histórica» para combatir juntos el crimen organizado, a la vez que invitaron a otros gobiernos de la región a sumarse a la iniciativa denominada ‘Escudo de las Américas’.

El acuerdo fue firmado entre los mandatarios tras una reunión privada en una residencia ubicada en el turístico Lago de Coatepeque, en la localidad El Congo, a 60 kilómetros de la capital salvadoreña, en la que conversaron sobre diferentes temas, entre ellos la seguridad.

De acuerdo con la Casa Presidencial, el acuerdo contempla compartir información «clave», coordinar operaciones de seguridad conjuntas, desmantelar redes criminales que operan en ambos países y abrir espacios para que «más países se unan a esta visión».

«Lo que queremos es lanzar el ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa entre El Salvador y Costa Rica para que, en un inicio, dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad», declaró Bukele en una comparecencia ante la prensa gubernamental y transmitida por el canal estatal.

De acuerdo con Bukele, «el crimen no tiene fronteras, no se detiene porque hay una frontera, el crimen actúa transnacionalmente, se financia transnacionalmente, se coordina trasnacionalmente (…) el crimen trabaja como una sola red, coordinada».

Señaló que el apoyo de El Salvador, país que se encuentra bajo un polémico régimen de excepción desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, «es válido no solo desde el punto de la experiencia, sino desde el punto de la coordinación y a partir esa coordinación invitar, con el tiempo, a otros países a sumarse a esta estrategia que inicia de dos, pero que está abierta para gobiernos que piensen igual».