Liderazgo en acción: Club Rotario San Pedro Sula impulsa el futuro de 94 jóvenes con programa RYLA Excer

San Pedro Sula, Honduras – El Club Rotario San Pedro Sula reafirmó su compromiso con la educación y el desarrollo juvenil al llevar a cabo una nueva edición del programa RYLA Excer (Rotary Youth Leadership Awards), una iniciativa diseñada para reconocer, inspirar y preparar a jóvenes de último año de colegios públicos con excelencia académica.

El evento, que se celebró el pasado 7 de noviembre en el edificio Torre Banpaís, congregó a 94 alumnos de ocho centros educativos públicos de la ciudad.

La jornada se centró en proporcionarles a estos futuros profesionales una introducción esencial al mundo competitivo y las exigencias del ámbito profesional. Para lograrlo, el programa facilitó la interacción de los estudiantes con: Empresarios Líderes del país, líderes Rotarios experimentados, y expertos en Liderazgo Motivacional y Autoestima.

Estas sesiones buscan equipar a los jóvenes con herramientas, ética y una visión clara de los desafíos y oportunidades que enfrentarán en los próximos meses al egresar de la secundaria.

Una de las contribuciones más significativas del evento fue la alianza estratégica establecida con importantes instituciones de educación superior para apoyar el desarrollo académico de los participantes. El programa RYLA Excer ofreció becas universitarias gracias a la colaboración de: Universidad de San Pedro Sula (USAP), Universidad Católica de Honduras (UNICAH), y Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Este apoyo económico subraya el compromiso de Rotary con la formación de los futuros líderes del país.

El Club Rotario San Pedro Sula, reconocido por su liderazgo en diversos proyectos de impacto social y, particularmente, en la educación, considera a RYLA Excer como un proyecto extraordinario enmarcado en su objetivo de Servicio a través de la Ocupación.

El evento simboliza el compromiso inquebrantable de Rotary con la juventud: formar ciudadanos éticos, solidarios y proactivos, capaces de transformar positivamente sus comunidades a través del ejemplo y la acción.

“Rotary transforma vidas. Con RYLA, sembramos liderazgo, cultivamos servicio y cosechamos esperanza,” es el lema que guía al club en este tipo de iniciativas, al identificar y motivar a los próximos candidatos a ingresar a la universidad.

El éxito de la jornada asegura que la visión de un futuro liderado por jóvenes con valores y excelencia se mantenga más fuerte que nunca en San Pedro Sula.