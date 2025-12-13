AHM, INFOP y FUNADEH impulsan el talento Tech: 8va promoción de programadores lista para la demanda laboral

San Pedro Sula. – Dieciséis jóvenes hondureños culminaron exitosamente su formación en la Academia de Programación formación como Especialistas en Desarrollo de Software, una iniciativa impulsada por la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) desde el 2018, con el respaldo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la Fundación Nacional de Desarrollo de Honduras (FUNADEH).

La ceremonia de graduación se realizó en las instalaciones del Hotel Copantl y contó con la entrega de certificados, la premiación a los tres mejores promedios y un reconocimiento especial a la Ing. Esdra Álvarez, instructora de la promoción, por su destacada labor y liderazgo académico y técnico.

Abg. Arnoldo Solís.

Durante su mensaje central, el Director General de la AHM, Abg. Arnoldo Solís, resaltó que este día, “No solo celebramos una meta alcanzada, sino el inicio de nuevas posibilidades para cada uno de los jóvenes. Verlos aquí, listos para recibir su diploma, nos confirma que el talento hondureño es enorme, poderoso y capaz de transformar vidas, familias y a nuestro país.” Hoy reciben un diploma, pero lo que realmente se llevan es algo más valioso: la certeza de que pueden construir su propio futuro”.

Como parte de su proceso formativo, los participantes completaron más de 880 horas de capacitación teórica y práctica. Asimismo, la empresa Distribuidora La Roca abrió sus puertas para que los jóvenes conocieran de cerca sus procesos operativos, administrativos y logísticos, brindándoles la información necesaria para desarrollar SIDCOP, un software integral de distribución y comercialización creado como proyecto práctico. Esta experiencia fue fundamental para que los estudiantes aplicaran sus conocimientos en un entorno real y diseñaran una solución tecnológica completa y funcional. Finalmente, el proyecto fue evaluado por un panel de expertos en tecnología e industria, quienes destacaron su funcionalidad, organización y escalabilidad.

En el evento también participaron el Lic. Manuel de Jesús López, Director Regional del INFOP, y la Lic. Belkys Navas en representación de la Lic. Laura Fajardo Cabús, Subdirectora Ejecutiva de FUNADEH, quienes felicitaron a los graduandos y reafirmaron el compromiso de sus instituciones con el fortalecimiento de las competencias tecnológicas en la juventud hondureña.

Con esta octava promoción, la AHM, INFOP y FUNADEH reafirman su compromiso con la empleabilidad juvenil, la innovación, la transformación digital y la formación de talento humano que impulsa la competitividad del país.