San Pedro Sula se ilumina: ¡La impresionante Villa Navideña de Supermercados Colonial inaugura una temporada de magia!

San Pedro Sula. – La magia de la Navidad ha llegado a San Pedro Sula con la espectacular apertura de la Villa Navideña (Christmas Village Market), un evento que promete convertirse en el corazón de las celebraciones de fin de año. La inauguración, que tuvo lugar el pasado viernes 12 de diciembre, deslumbró a cientos de sampedranos en su nueva ubicación en la Colonia Juan Lindo, aledaña a la residencial El Campo.

Desde el primer momento, la Villa Navideña se transformó en un ambiente festivo, vibrante y multicolor que cautivó a visitantes de todas las edades. Niños y adultos se sumergieron en la alegría, disfrutando de música en vivo y la emoción de conocer a sus personajes navideños favoritos. Además, se puede disfrutar deliciosas golosinas y un área especial para emprendedores donde se puede comprar sus regalos de Navidad.

“Esta es la primera ocasión que la Villa Navideña se instala en este sector de San Pedro Sula, ofreciendo una experiencia mágica e inolvidable con la visita especial de Santa Claus y el Grinch,” destacó un representante del evento.

La iniciativa cuenta con el patrocinio oficial de Supermercados Colonial, que este año trae esta tradición a la ciudad, promoviendo un espacio de paz, amor y hermandad.

El acto de apertura fue un derroche de talento hondureño, la velada contó con las emotivas presentaciones de: La Banda Sinfónica Juvenil, el Coro Osovi, la artista Paola Panting y el grupo Más Música Más Esperanza.

¡No te pierdas la programación semanal!

La Villa Navideña (Christmas Village Market) está abierta para todo el público de lunes a domingo, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Los organizadores garantizan un ambiente seguro y ofrecen amplio parqueo disponible para la comodidad de los visitantes.

Este viernes, la agenda promete otra noche inolvidable con: La Vista de Santa Claus, La Banda Sinfónica Juvenil, El Coro de la USAP, la presentación de Samuel León y Más Música Más Esperanza.