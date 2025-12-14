domingo, diciembre 14, 2025

Diunsa renueva su compromiso de 38 años con Teletón donando L 600,000

El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Diunsa reafirma su propósito social y contribuye con L 600,000 al bienestar de las familias a través de Teletón.

San Pedro Sula. – Diunsa renovó el compromiso que mantiene desde hace 38 años con la Fundación Teletón, con la donación de 600 mil lempiras; demostrando una vez más su propósito de contribuir con el bienestar de las familias hondureñas.

La entrega del donativo se realizó en Diunsa Pedregal y contó con la presencia de Elisa Pineda, Directora de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad; Diana Faraj de Larach, Presidenta Ejecutiva de Fundación Diunsa; Mario Alejandro Faraj, Gerente de Mercadeo, así como de ejecutivos de la empresa, de la Fundación Diunsa, y un grupo de niños que forman parte del programa de becas para hijos de colaboradores de Diunsa, quienes apoyan con esta y otras iniciativas sociales.

“Nuestro propósito de contribuir al bienestar de las familias hondureñas nos guía siempre, por eso nos llena de alegría ser parte de esta gran obra de amor”, expresó Elisa Pineda durante el acto.

Mario Alejandro Faraj fue la voz que anunció el donativo y expresó su agradecimiento a los clientes de esta empresa por su preferencia a lo largo de más de 49 años.

El respaldo a Teletón se enmarca en la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad de Diunsa, alineados con su propósito institucional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con esta contribución, Diunsa reafirma su vocación de servicio y su compromiso de seguir trabajando por un país con más oportunidades y mejor calidad de vida para todos.

El Diario HN
El Diario HN

