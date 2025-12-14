domingo, diciembre 14, 2025

El Gran Creditón Navideño extiende su duración hasta el 15 de diciembre

Empresas
UTH San Pedro Sula es sede del Gran Creditón Navideño para estrenar vehículo antes de 2026. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Este fin de semana, del 12 al 15 de diciembre, se celebra en UTH San Pedro Sula el esperado Gran Creditón Navideño, un evento que reúne las mejores opciones financieras para quienes desean cerrar el 2025 estrenando vehículo.

La ciudad industrial es el escenario de esta gran feria automotriz, donde participan las financieras más reconocidas del país: Credirapid, Credimóvil, Presta Auto y Presta Ya, brindando asesoría personalizada a todos los visitantes interesados en adquirir un automóvil de manera rápida y segura.

Durante el evento, los asistentes podrán acceder a múltiples beneficios exclusivos, soluciones financieras inmediatas y una amplia variedad de modelos de vehículos, ajustados a distintos presupuestos y necesidades.

El Gran Creditón Navideño no solo representa una oportunidad de compra, sino una experiencia completa pensada para facilitar el acceso a un vehículo nuevo, con el respaldo de instituciones financieras confiables y condiciones especiales por tiempo limitado.

Diunsa renueva su compromiso de 38 años con Teletón donando L 600,000
