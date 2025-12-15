domingo, diciembre 14, 2025

Sportia Pádel Club celebra su primer aniversario con un cierre espectacular en la final de la Copa Xiaomi

Empresas
Primer Aniversario por lo Alto: Sportia Pádel Club corona la celebración con la Gran Final de la Copa Xiaomi. / Fotos Cortesia.

San Pedro Sula. – Sportia Pádel Club en San Pedro Sula culminó la celebración de su primer aniversario con la gran final de la Copa Xiaomi. El evento, que se desarrolló durante una semana en Merendón Place, reunió a cientos de espectadores que disfrutaron de un alto nivel deportivo y un ambiente vibrante amenizado diariamente por DJ Fox.

La jornada final coronó a los campeones en las distintas categorías, quienes recibieron premios de una bolsa valorada en más de L150,000, incluyendo efectivo, televisores y celulares. El cierre del evento contó con un show de medio tiempo sorpresa a cargo del artista urbano Syrome, quien interpretó éxitos como “El Misterio” y “Baila”.

Con este torneo, Sportia Pádel Club reafirma su posición como un referente del pádel en Honduras, fusionando la competencia deportiva con el entretenimiento y la gastronomía.

