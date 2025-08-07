Feria de Empleo en San Pedro Sula ofrecerá más de 1,000 plazas laborales

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se unen para organizar una gran Feria de Oportunidades “Honduras para todos”. El evento se realizará el próximo martes 13 de agosto en Expocentro, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El objetivo principal es conectar a más de 100 empresas con personas que buscan empleo, poniendo a disposición más de 1,000 plazas de trabajo. La feria está abierta a toda la población hondureña, con un enfoque especial en la reintegración laboral de migrantes retornados.

Karim Qubain, presidente de la CCIC.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, destacó la importancia del evento. “El empleo es la principal necesidad de la población. Estamos siendo un enlace entre las empresas y las personas que buscan una oportunidad. Nuestro deseo es que las contrataciones se concreten ese mismo día”, afirmó.

Formación y Capacitación Gratuita

Además de las oportunidades de empleo, el INFOP ofrecerá información sobre su oferta formativa gratuita, tanto presencial como en línea. Los asistentes podrán conocer nuevas carreras y opciones de capacitación que les permitirán obtener certificaciones y mejorar su perfil profesional para los procesos de selección.

Carlos Suazo, director ejecutivo del INFOP.

Carlos Suazo, director ejecutivo del INFOP, señaló que esta iniciativa complementa su misión de brindar a las personas la posibilidad de un trabajo digno, a la vez que les permite adquirir o certificar nuevas habilidades laborales.

Desde la OIM, Héctor Fajardo, especialista en migración, resaltó que generar oportunidades de empleo y formación es fundamental para una reintegración exitosa. “Esta feria es una muestra de cómo, trabajando en alianza con el sector público y privado, podemos abrir puertas reales para que las personas migrantes reconstruyan su proyecto de vida en Honduras”, expresó.

Para participar, los interesados solo necesitan asistir a Expocentro con su currículum vitae actualizado, tanto impreso como en formato digital. La entrada es gratuita tanto para los postulantes como para las empresas participantes.