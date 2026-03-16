Generación 2026 de la EuropaSchule festeja su Senior Breakfast

San Pedro Sula. – La recta final de la secundaria ha comenzado oficialmente para los alumnos de la EuropaSchule. El pasado sábado 14 de marzo, el ambiente del restaurante La Posada se transformó con la energía de los Seniors 2026, quienes se reunieron para celebrar su tradicional desayuno de despedida, una cita marcada por la amistad y compañerismo.

Jamila Acosta, Nathalie Elvir, Beatrice García y Andrea Zelaya.

El Hotel Copantl fue el escenario elegido para este encuentro matutino. Desde tempranas horas, los jóvenes acudieron puntualmente, luciendo atuendos en tendencia entre lo casual y semi-formal, reflejando la frescura de su generación.

Danie Bueo, Sebastián Bustamante, Afif Andionie, Gullermo Ávila, Andrés Torres, Camilo Zelaya y Daniel Andonie.

Durante el evento, los seniors no solo disfrutaron de un exquisito menú, sino que aprovecharon cada instante para fortalecer los lazos fraternales que han definido su paso por la institución, convirtiendo la jornada en una verdadera celebración de amistad.

El grupo completo de futuros graduados celebrando la fraternidad que los ha unido durante su vida escolar.

Entre charlas y risas, los jóvenes compartieron sus metas universitarias y ambiciosos proyectos de vida, mientras aprovechaban el entorno para capturar fotografías del recuerdo con sonrisas que, muy pronto, se mudarán de las aulas universitarias.

Los seniors 2026 de la EuropaSchule disfrutando de la agradable mañana entre risas y fotos divertidas.

La planificación del evento estuvo a cargo de los padres de familia, quienes supervisaron cada detalle para garantizar que los jóvenes disfrutaran de una mañana amena y segura.

Este desayuno marca el inicio de la recta final; un momento para detenernos y valorar los años compartidos en las aulas.

Andrea Zelaya, Jamila Acosta, Nathalie Elvir y Beatrice García.

Danie Bueo, Daniel Andonie, Andrés Torres, Camilo Zelaya, Sebastián Bustamante, Afif Andionie, Andrés Torres.

El camino hacia la meta final está trazado: será en el mes de junio 26 cuando este grupo de jóvenes diga adiós a las aulas de la EuropaSchule. La comunidad estudiantil ya se prepara para la solemne ceremonia de graduación y la esperada gala de prom, donde brindarán por el éxito de la Clase 2026.

Daniel Bueo.

Jamila Acosta.

Sebastián Bustamante.

Nathalie Elvir.

Gullermo Ávila

Beatrice García

Afif Andionie.

Andrea Zelaya.

Daniel Andonie.

Andrés Torres.

Camilio Zelaya.

Daniel Andonie, Andrea Zelaya y Afif Andionie.

Jamila Acosta y Andrés Torres.

Daniel Andonie. con Sebastián Bustamante.

Gullermo Ávila y Andrea Zelaya.

Afif Andionie, Daniel Bueo y Daniel Andonie.