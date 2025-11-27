domingo, noviembre 30, 2025

Guatemala destituye al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, como cónsul honorario en México

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
El presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, en una fotografía del 24 de noviembre de 2025. / Foto EFE

Ciudad de Guatemala. – El Gobierno de Guatemala informó este jueves que derogó el acuerdo con el que se había nombrado como cónsul honorario en Toluca (México) al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, proceso acelerado tras revelaciones de su presunta vinculación con el crimen organizado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) explicó en un comunicado que la designación de Rocha la había realizado la anterior Administración que presidió Alejandro Giammattei (2020-2024).

La Cancillería detalló que el acuerdo de su nombramiento fue derogado en octubre pasado, luego de la evaluación periódica que se realiza sobre el desempeño de los cónsules honorarios y debido al «incumplimiento de las normas» que establece Guatemala.

«La destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata», aseguró el Gobierno guatemalteco, tras aclarar el respeto de su país de los asuntos internos de otros Estados.

Investigación por crimen organizado en México

El Minex también aclaró que los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo cual no cuentan con inmunidad diplomática.

“El Gobierno refrenda su compromiso con la transparencia y la probidad y continuará realizando las acciones administrativas y legales que correspondan para garantizar el estricto cumplimiento de las normativas que rigen el servicio consular”, señala el documento.

La destitución se produjo en momentos en que la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó el miércoles que investiga a Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, por su presunta vinculación con el crimen organizado.

La FGR indaga al empresario como parte de una carpeta de investigación abierta en noviembre de 2024 por delitos de narcotráfico, el contrabando de combustible conocido como ‘huachicol’ y tráfico de armas, que supuestamente operaba entre Guatemala y México.

En un comunicado, la Fiscalía ha apuntado que, desde el 29 de noviembre de 2024, existe una averiguación contra 13 personas.

«En el caso específico de uno de los señalados, Raúl ‘R’, se están obteniendo datos para continuar y ahondar en esta investigación», puntualizó la institución.

También señaló que la situación jurídica de Rocha se informará «en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza».

Con información de EFE

