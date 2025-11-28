¡Solidaridad con corazón! Egresadas de IMA 1982 comparten alegría Navideña con niñas del Hogar San José

San Pedro Sula. – Un hermoso gesto de generosidad y compañerismo marcó la tarde de las niñas del Hogar San José, gracias a un grupo de exalumnas del Instituto María Auxiliadora (IMA), Promoción 1982, que dedicaron su tiempo y recursos para llevar la alegría de la temporada festiva.

La nutrida comitiva, integrada por Sandra Faraj, Jackie Valle, Ana Clemencia Bueso, Ana Salgado, Hilda Bendaña, Isus Galdámez, Ana Sofía Dunaway, Lidia Muñoz, Yanira Vargas y Nidia R. de Villegas, compartió una emotiva tarde con las pequeñas residentes del hogar.

Para hacer la jornada aún más memorable, la celebración se enriqueció con una presentación artística de gran nivel. Más de 40 alumnas de la Escuela de Bellas Artes montaron un vibrante espectáculo de baile para el deleite de todas las niñas, quienes disfrutaron enormemente de la demostración de talento.

Además del show, las damas de la promoción IMA 1982 aseguraron que la alegría llegara en forma de obsequios. Entregaron una variedad de regalitos para cada niña y un detalle particularmente especial: una mudada de ropa nueva para que la estrenen y luzcan en la próxima celebración de Navidad.

La convivencia se complementó con un festín de golosinas, refrescos y pastel, que las niñas disfrutaron enormemente. La energía y risas llenaron el ambiente, convirtiendo la visita en una verdadera fiesta.

Más allá de los presentes materiales, el verdadero impacto de la visita fue el tiempo y el cariño brindado.

“Todas las niñas recibieron un regalo. Más que los obsequios que llevamos, fue gratificante compartir con las niñas, les dimos nuestro tiempo, ellas lo valoran porque se sienten acompañadas y valoradas, todas lo disfrutamos mucho”, expresó Nidia R. de Villegas, una de las integrantes de la promoción.

Este encuentro subraya el espíritu de servicio y la perdurable conexión con los valores salesianos inculcados en el Instituto María Auxiliadora, demostrando que la solidaridad sigue vigente a más de cuatro décadas de su egreso.