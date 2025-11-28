Cena de graduación de la IV Promoción de Residentes 2025 de Medicina Interna UNAH-VS

San Pedro Sula. – La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS ) vistió de gala para celebrar la culminación de los estudios de la IV Promoción de Residentes 2025 de la especialidad de Medicina Interna.

Alejandra Alfaro, Jorge Beltrán, Jorge Alberto Beltrán, Lucy Beltrán, Julio Peña, Berta Beltrán y Carlos Matute.

La emotiva ceremonia y cena de gala tuvo lugar el pasado sábado 22 de noviembre en el Salón Merendón del Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula. Los nuevos especialistas en medicina interna, junto a sus familiares, amigos e invitados especiales, disfrutaron de una velada festiva en un ambiente de compañerismo y orgullo profesional.

Nora Herrera, Lorna Verde, Jazmina verde y Holly Kattán.

Claudia Martínez, Cristina Ventura y Dulce Segura.

Los asistentes se deleitaron con una exquisita cena acompañada de finas bebidas, con brindis dedicados al esfuerzo y la excelencia académica de los graduados.

Dilcia, Allan y Grazia Murillo con Ana Isabel Barrientos.

Se contó con la distinguida presencia de los galenos que fundaron y coordinan el prestigioso postgrado de Medicina Interna en la UNAH-VS. Se trata de los médicos reconocidos, Dr. Marco Molina, Dr. Marco Quiñones y Dr. Allan Murillo, quienes han guiado esta especialidad desde sus inicios.

Danilo David, Katarzyna Vowicka, Jorge Beltrán, Alejandra Alfaro, Andrés Madrid, Rédulo Lara, Flor de Lara, Judith Ictech y Alberto Alfaro.

Andrea Ferrera, Kathleen Nolasco, David Ricardo Nolasco, Alba Ferrera y Diana Ávila.

Se espera que esta nueva promoción de especialistas contribuya significativamente al fortalecimiento del sistema de salud a nivel nacional.

Norma y Marco Molina.

Erika Caballero, Manuel Rocha y Karina Villalobos.

Rossany Escalante y Raúl Arita.