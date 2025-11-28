Cena de graduación de la IV Promoción de Residentes 2025 de Medicina Interna UNAH-VS

San Pedro Sula. – La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS ) vistió de gala para celebrar la culminación de los estudios de la IV Promoción de Residentes 2025 de la especialidad de Medicina Interna.
La emotiva ceremonia y cena de gala tuvo lugar el pasado sábado 22 de noviembre en el Salón Merendón del Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula. Los nuevos especialistas en medicina interna, junto a sus familiares, amigos e invitados especiales, disfrutaron de una velada festiva en un ambiente de compañerismo y orgullo profesional.
Los asistentes se deleitaron con una exquisita cena acompañada de finas bebidas, con brindis dedicados al esfuerzo y la excelencia académica de los graduados.
Se contó con la distinguida presencia de los galenos que fundaron y coordinan el prestigioso postgrado de Medicina Interna en la UNAH-VS. Se trata de los médicos reconocidos, Dr. Marco Molina, Dr. Marco Quiñones y Dr. Allan Murillo, quienes han guiado esta especialidad desde sus inicios.
Se espera que esta nueva promoción de especialistas contribuya significativamente al fortalecimiento del sistema de salud a nivel nacional.