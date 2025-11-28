Una alianza con aroma a café: Brioche Bakery, UTH y Optimus Card oficializan convenio

San Pedro Sula. — En un ambiente cálido, aromático y con el encanto europeo que caracteriza a Brioche Bakery, se llevó a cabo la firma del nuevo convenio entre la reconocida panadería francesa, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Optimus Card, con el propósito de brindar beneficios exclusivos y enriquecer la experiencia de la comunidad universitaria.

Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card; Camila Rodríguez, Gerente General de Brioche Bakery, y Wilmer Martínez, Subdirector de Mercadeo UTH.

Brioche Bakery, situada en el corazón de la ciudad industrial, es un espacio que evoca lo mejor de la repostería parisina sin salir de Honduras. Sus postres artesanales, panes europeos y cafés especiales la han posicionado como un lugar imprescindible para quienes buscan disfrutar de momentos inolvidables. La panadería se prepara para celebrar un nuevo aniversario, reafirmando su influencia en el paladar y estilo de vida de los sampedranos.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), como una de las instituciones educativas más innovadoras del país, incentiva a su comunidad —estudiantes, docentes, colaboradores y visitantes— a disfrutar de este beneficio, fomentando espacios cercanos que favorezcan la convivencia, el bienestar y la vida universitaria.

Por su parte, Optimus Card, con más de 95,000 afiliados y más de 700 empresas aliadas, continúa fortaleciendo su red de beneficios. A partir de este convenio, todos los usuarios que cuenten con la membresía podrán disfrutar de un 10% de descuento al visitar Brioche Bakery, fomentando el acceso a experiencias de calidad.

Durante el acto de firma, acompañados por medios de comunicación, clientes frecuentes y personal de las instituciones, los representantes compartieron mensajes que reflejaron la esencia de la alianza: Lic. Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card: “Para nosotros, esta alianza representa la oportunidad de acercar a nuestros afiliados a experiencias auténticas. Brioche es un lugar que te invita a disfrutar, a hacer una pausa, y nos alegra sumar un beneficio que realmente aporta valor. Estoy seguro de que Brioche y Optimus trabajarán muy bien juntos, y con el apoyo de ElevateHub —la empresa encargada del marketing, la toma de fotografías y promoción de todas las empresas afiliadas a Optimus Card— podremos resaltar aún más las delicias de esta panadería francesa”,

Lic. Ricardo Rivera.

Lic. Camila Rodríguez, Gerente General de Brioche Bakery: “Brioche nació con la intención de ofrecer un espacio donde las personas puedan encontrar calidez, sabor y un momento especial. Nos emociona unirnos a UTH y Optimus Card para que más personas vivan esta experiencia. Agradecemos a las empresas involucradas por confiar en esta alianza, y extendemos la invitación a todos a visitarnos y seguir creando juntos momentos verdaderamente memorables”.

Lic. Camila Rodríguez.

Wilmer Martínez, Subdirector de Mercadeo UTH: “Para UTH, las alianzas que enriquecen la vida de nuestra comunidad son fundamentales. Este convenio no solo promueve el bienestar, sino que crea oportunidades para que nuestros estudiantes y colaboradores vivan momentos memorables, justo aquí, a pocos pasos del campus. Además, estamos muy contentos de poder acompañar a Brioche en su próximo aniversario; sabemos que juntos podemos crear grandes cosas y seguir construyendo experiencias que marquen la diferencia”.

Lic. Wilmer Martínez .

Con esta alianza, Brioche Bakery, UTH y Optimus Card no solo consolidan un acuerdo estratégico, sino que también refuerzan su compromiso con la calidad, la innovación y el bienestar de la comunidad. Invitamos a estudiantes, colaboradores y público en general a disfrutar de los beneficios, compartir momentos memorables y ser parte de esta experiencia única que combina sabor, cercanía y oportunidades para todos.