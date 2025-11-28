domingo, noviembre 30, 2025

Llegó el viernes de Black Week Diunsa con el 50% de descuento

El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Diunsa activa el Black Week con descuentos inigualables en toda Honduras. / Fotos cortesía.

San Pedro Sula. – Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, tiene hoy el día más esperado: viernes de Black Week Diunsa, con un 50% de descuento real en artículos de hogar, juguetería, navidad, jardín, bebé, escolares, deportes y mucho más.

Además, los clientes podrán aprovechar ofertas especiales en mobiliario, electrónica, línea blanca, camas, motos y muchos otros productos de las mejores marcas.

El 50% de descuento aplica en todas las tiendas Diunsa a nivel nacional: San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua, Tocoa y Villanueva, El Progreso y Danlí.

La promoción también está disponible en compras en línea a través de Diunsa.hn y en compras por WhatsApp al número 3190-4443, ya sea para envío o para recoger en tienda.

Aplica con todos los métodos de pago, incluyendo efectivo, tarjetas de crédito o débito, compras al crédito con CrediDiunsa, con 10% de descuento adicional.

Los clientes que compren con la nueva Tarjeta Diunsa VISA de BAC recibirán un 10% de descuento adicional en toda la tienda, hoy viernes 28 y mañana sábado 29 de noviembre.

Aprovecha los precios más bajos de Honduras, garantizados, en el día más esperado del Black Week con el 50% de descuento real.

@eldiariohnd ¡LLEGÓ EL DÍA MÁS ESPERADO! viernes de Black Week DIUNSA. Aproveche 50% OFF en miles de artículos: Hogar, Juguetería, Navidad y más… todo lo que necesita en todas las tiendas @diunsahonduras ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

Una alianza con aroma a café: Brioche Bakery, UTH y Optimus Card oficializan convenio
Damas Rotarias llenan de arte y solidaridad a SPS con taller ‘Pinceladas Solidarias’
