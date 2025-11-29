domingo, noviembre 30, 2025

Damas Rotarias llenan de arte y solidaridad a SPS con taller ‘Pinceladas Solidarias’

'Pinceladas Solidarias' unió a más de 50 artistas para apoyar la educación especial. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – El Comité Auxiliar de Damas Rotarias del Club Rotario San Pedro Sula celebró con gran éxito el evento “Pinceladas Solidarias“, una jornada de arte y recaudación de fondos que convocó a más de 50 participantes en el Restaurante Perla Negra. La tarde se convirtió en un espacio dedicado a la creatividad, la convivencia y el servicio social, con un impacto directo en la comunidad sorda de la ciudad.

El Comité Auxiliar de Damas Rotarianas del Club Rotario San Pedro Sula convierten el arte en apoyo para el Centro Esmirna para niños y jóvenes sordos.

La actividad se desarrolló bajo el formato “sip & paint”, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de crear sus propias obras de arte en un ambiente de compañerismo con un profundo propósito social.

Los fondos recaudados en esta iniciativa serán destinados al Centro de Educación Básica Esmirna, una institución que desempeña un papel crucial en la inclusión educativa. Este centro permite que niños y jóvenes sordos desarrollen sus capacidades, adquieran lenguaje y habilidades sociales, y se integren plenamente como miembros activos de la sociedad.

El Comité Auxiliar de Damas Rotarianas, compuesto por voluntarias comprometidas con el desarrollo humano, impulsa continuamente proyectos a lo largo del año en beneficio de sectores vulnerables. Su labor se alinea con las áreas de interés de Rotary International, como la alfabetización, la educación básica y el desarrollo económico comunitario.

“Nos llena de alegría ver cómo la comunidad responde a actividades que impulsan el arte, pero que al mismo tiempo generan un impacto directo en quienes más lo necesitan. El Centro de Educación Básica Esmirna realiza un trabajo invaluable, y nuestro compromiso es seguir apoyándoles para que los niños y jóvenes sordos tengan más oportunidades de desarrollo”, expresó la organización del evento.

“Pinceladas Solidarias” fue posible gracias al valioso respaldo de sus patrocinadores, destacando a Banco Atlántida como patrocinador principal, y a las empresas Pinturas SUR/ArtiSur, Restaurante Perla Negra, Acosa, Imprex, Distribuidora Istmania, Imprenta San Felipe de Jesús, Compuser, Agua Zen y Arte Somos, quienes contribuyeron con insumos, recursos y apoyo logístico.

