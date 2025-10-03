La espléndida fiesta de cumpleaños de doña Hilda Turcios de Bendeck

San Pedro Sula. — El Hotel Copantl se convirtió en el epicentro de una celebración memorable al acoger la recepción por el onomástico numero 90 de la apreciada dama sampedrana, doña Hilda Turcios de Bendeck. Rodeada por sus familiares y el círculo social más íntimo, la cumpleañera festejó su fructífera existencia con una velada que desbordó alegría.

Evelin Bendeck, Hilda de Bendeck y Gladys Peña.

La anfitriona confió la planificación y decoración del evento a Sofía Barletta. El salón las Islas, lució una decoración clásica y elegante. Cada detalle fue dispuesto con meticulosidad, logrando una atmósfera que cautivó a los invitados y realzó la belleza del lugar.

Doña Hilda Turcios de Bendeck con su familia.

Guapísima e impecable, la agasajada recibió una oleada de abrazos y sinceras felicitaciones que llegaron de múltiples latitudes. La presencia de invitados que viajaron desde ciudades de Estados Unidos como Miami, Atlanta y Oklahoma, además de la República Dominicana, subrayó el gran aprecio y cariño que suscita doña Hilda.

Doña Hilda Turcios de Bendeck con su pastel de cumpleaños.

El punto culminante de la noche llegó con el tradicional cántico del “Feliz Cumpleaños”. Con una sonrisa radiante, la cumpleañera sopló las velas de su precioso pastel de cuatro tortas. En ese instante de íntima felicidad, doña Hilda compartió la alegría de vivir un año más junto a sus seres más queridos, en especial sus cinco hijos: Yasmín, Odette, Ricardo, Marbella y Evelyn Bendeck, y sus once adorados nietos.

Doña Hilda Turcios de Bendeck comparte con sus invitados.

La velada estuvo magistralmente amenizada por Jorge Torres y su orquesta, que mantuvo un ambiente festivo y vibrante. Las selectas amistades de doña Hilda Turcios de Bendeck compartieron momentos verdaderamente memorables y disfrutaron de la celebración por todo lo alto, honrando la vida y el legado de la distinguida dama sampedrana.

Evelin Bendeck comparte con invitados de República Dominicana.

Ronald Yuja, Héctor Fonseca, Israel Argueta y Aroldo Paz.

Alejandro Matta, Dina, Farah y Juan Bendeck, Hilda Ledbetter, Marbella Yuja y David Pignataro.

Jennifer de Pignataro, Jazmín Bendeck, Xóchitl de Yuja.

Elías, Vivian, Stephani y Johny Chahín.

María José Bendeck y Alberto Fernández.

Carmen y Alejandro Larach.