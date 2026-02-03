María Corina Machado dice estar dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez para hablar sobre transición

Bogotá.- La opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, para hablar sobre «un cronograma» de transición democrática, un proceso que volvió a calificar de «irreversible».

«Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición», expresó Machado, ganadora del premio Nobel de Paz de 2025, en un encuentro virtual con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

María Corina Machado reclama el «triunfo» de Edmundo González

Machado se refirió así a las elecciones presidenciales de 2024 en las que la oposición reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González, pero las autoridades electorales le dieron la victoria a Nicolás Maduro para un tercer mandato que comenzó el 10 de enero de 2025 y terminó abruptamente con la intervención de EE.UU. cuando le faltaban siete días para cumplir el primer año de su nuevo periodo.

En opinión de la líder opositora, el oficialismo venezolano estaba convencido de que los miembros del Gobierno «eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto (la transición) es irreversible».

«Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión», añadió Machado.

Con información de EFE