La CCIC otorga el galardón “El Forjador” como homenaje póstumo a Jorge J. Faraj Kalil

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) rindió un homenaje póstumo al empresario Jorge Juan Faraj Kalil, otorgándole el máximo reconocimiento empresarial, “El Forjador”, distinción que honra a quienes han dejado una huella trascendental en el desarrollo económico y social de Honduras.

El máximo reconocimiento empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, otorgado póstumamente a don Jorge Juan Faraj Kalil por su huella social y económica.

La ceremonia se realizó en un espacio cargado de profundo significado: la que fuera su oficina, lugar donde Jorge Faraj Kalil desarrolló gran parte de su vida empresarial. En este mismo acto solemne, se llevó a cabo la develación de una pintura en su honor, como símbolo permanente de su legado y memoria.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, acompañado por miembros de la Junta Directiva, hizo entrega de la presea a su esposa, la señora Lily de Faraj, en reconocimiento al legado de trabajo, visión y valores de uno de los empresarios más emblemáticos de la zona norte del país.

La CCIC rinde tributo a la trayectoria de don Jorge Juan Faraj Kalil otorgándole el galardón ‘El Forjador’.

Durante su intervención, Qubain destacó que la trayectoria de Jorge Faraj Kalil puede resumirse en la esencia de un hombre íntegro: un buen esposo, padre y abuelo, pero también un empresario ejemplar, comprometido con su familia, sus colaboradores y con el desarrollo del país. Subrayó que su legado trasciende el éxito empresarial y se refleja en los valores humanos que supo cultivar a lo largo de su vida.

Como fundador y referente de una de las principales cadenas de tiendas por departamento de Honduras, Faraj Kalil se distinguió por su espíritu visionario y su constante búsqueda del bienestar de quienes formaron parte de sus empresas.

En nombre de la familia, su hijo Jorge Alberto Faraj agradeció el reconocimiento y resaltó que los valores inculcados por su padre continúan guiando a las nuevas generaciones, manteniendo vivo su ejemplo de trabajo, ética y compromiso.

La ceremonia se llevó a cabo en la que fuera la oficina del empresario, un lugar cargado de significado donde se gestaron grandes proyectos para la zona norte del país. En la gráfica doña Lilí de Faraj con sus hijos.

Jorge Juan Faraj Kalil nació en Choloma, Cortés, el 13 de enero de 1938. Fue hijo de Juan y Elena Faraj, matrimonio de origen palestino que llegó a Honduras hace casi un siglo. Desde 1957 trabajó junto a su padre en Casa Faraj, en la ciudad de Choloma, iniciando así una vida dedicada al comercio y al emprendimiento.

En 1959 contrajo matrimonio con Lily Faraj Hode, con quien formó una familia integrada por sus hijos Diana, Jorge Alberto, Maritza, Sandra y Mario Roberto, así como una amplia descendencia de 19 nietos y 10 bisnietos. Ese mismo año, junto a su esposa, fundó su primera empresa, Almacén Novedades, en Choloma.

Posteriormente, en 1965, se trasladó a San Pedro Sula, donde consolidó su visión empresarial. En 1974 participó en la fundación de Zippers de Honduras y, en 1976, junto a un grupo de empresarios, fundó Diunsa, empresa que con el tiempo se convertiría en una de las principales cadenas de tiendas por departamento del país.

Fotografía familiar donde se observa la pintura de don Jorge Faraj Kalil y el galardón “El Forjador” lo sostiene su esposa doña Lili de Faraj.

Con la entrega del galardón “El Forjador”, la CCIC busca también afianzar en las nuevas generaciones el valor del trabajo bien hecho y del emprendimiento responsable, reconociendo a quienes, como Jorge Juan Faraj Kalil, han contribuido de manera significativa al desarrollo económico y social de Honduras.

“El Forjador” es el máximo reconocimiento que otorga la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés desde 1995 a ciudadanos distinguidos por su proyección social, su espíritu visionario y su aporte al fortalecimiento de la empresa privada y al desarrollo socioeconómico de San Pedro Sula y del país.