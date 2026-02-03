martes, febrero 3, 2026

Casa Nuova Ristorante celebra su primer aniversario con una fusión de arte y alta cocina italiana

Melanie Casanova celebra junto a sus invitados la evolución de Casa Nuova, que ahora cuenta con espacios renovados para eventos de primer nivel. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. Casa Nuova Ristorante conmemoró su primer aniversario con “Sip & Paint“, una velada exclusiva que fusionó la riqueza de la cultura italiana con la expresión artística. El evento reunió a un selecto grupo de periodistas y creadores de contenido, quienes exploraron su talento pictórico mientras disfrutaban de una experiencia gastronómica inigualable.

El Chef Ezequiel Chirinos y Melanie Casanova.

Durante la celebración, Melanie Casanova, anfitriona del evento, expresó su gratitud hacia los clientes por la fidelidad mostrada durante este primer año. Como muestra de crecimiento y en respuesta a la demanda de su público, Casa Nuova anunció la ampliación de sus instalaciones.

Lienzos y copas: Los invitados se sumergieron en la cultura italiana a través de la dinámica ‘Sip & Paint’, el sello distintivo de este aniversario.

El restaurante ahora cuenta con áreas renovadas y acogedoras, diseñadas especialmente para eventos privados como: Reuniones empresariales y corporativas, celebraciones de cumpleaños y aniversarios, eventos sociales: Baby showers y despedidas de soltera, entre otros.

El equipo de colaboradores de Casa Nuova se esmeró para que los invitados vivieran una velada verdaderamente especial durante este primer aniversario.

La experiencia gastronómica fue guiada por el Chef Ezequiel Chirinos, quien diseñó un menú exclusivo para la noche. Los asistentes pudieron confirmar por qué Casa Nuova se ha convertido en un referente en la ciudad: desde sus pizzas de masa madre con fermentación lenta y platillos emblemáticos, hasta su selecta cava de vinos internacionales que maridan a la perfección con cada receta.

Ubicación: Barrio Río de Piedras, 24 ave, 7 calle S.O., San Pedro Sula. Horarios: * martes a jueves: 11:30 am – 3:00 pm | 5:00 pm – 9:00 pm. Viernes a sábado: 11:30 am – 3:00 pm | 5:00 pm – 10:00 pm.

La CCIC otorga el galardón "El Forjador" como homenaje póstumo a Jorge J. Faraj Kalil
