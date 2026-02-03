Chicha y Limón 3 de febrero de 2026

EL BESO DE LA ROSA!!…La feligresía católica conmemora este día un aniversario más del hallazgo de la Virgen de Suyapa…Patrona de Honduras…Saludos a todas las Suyapas del país…Ya estamos en febrero: el único mes “cuadrado perfecto” de este año…¿Ya vieron el calendario?…#surprises…Imágenes del senior breakfast de la Saint Peter Academy…Onomásticos…Efemérides…Astros & Chismes…¡Hoy venimos como el Síndrome del gato pardo y nos pasamos 3 pueblos!…#santisimo.

Casa Nuova Ristorante cumplió su primer añito y, para celebrarlo, no se limitaron a soplar una velita; montaron un “Sip & Paint” que nos dejó con la boca abierta y el paladar muy consentido…El restaurante se llenó de caras conocidas, entre periodistas y los creadores de contenido más influyentes, quienes cambiaron por un momento sus cámaras y micrófonos por lienzos… Entre risas y una que otra “obra maestra” (y otras no tanto, pero con mucha actitud), los invitados vivieron una experiencia 100% italiana. Porque admitámoslo, ¿qué mejor forma de inspirarse que con la gastronomía de Casa Nuova?… La guapísima Melanie Casanova fue la encargada de recibir a todos con esa calidez que la caracteriza. Se le vio muy emocionada agradeciendo la fidelidad de sus clientes en este primer año de éxitos.

*.-Poker de bellas…este fin de semana arrancan celebraciones por sus respectivos onomásticos las encantadoras: Sandra Canahuati, Sinea David, Celia Monterrosa y Vanessa Villars…mujeres libres, soberanas e independientes, como la patria misma…¡Y aun con pareja!…pero con esa esencia que define a la mujer acuariana: con un espíritu hippie único.

*.-Y en la Capital de La Republica…brindan desde ya con sus respectivas esposas los jóvenes lideres del Partido Nacional: Ricardo Álvarez junto con los gemelos Sebastián y Miguel Pastor…super consentidos por sus guapas parejas Lucrecia, Pia y Liduvina…Tres caballeros de fina estampa que ya están mas puestos que sus calcetines: A la orden de Nasry “Tito” Asfura.

*.-Mas que bendita por la Virgen de Suyapa…festejo ese día su natalicio la joven y guapa abogada Lidia García Rubí, hija de la especial doctora Martha Lidia Rubí…la cumpleañera quien es conocida entre sus más allegados como La Piki, también se vio consentida por sus guapísimos hijos Andrés Eduardo y Valeria Sophía…Muchísimas felicidades para la Lic. Lidia.

*.-Un acuariano a carta cabal que partió pastel por estas fechas, es el dinámico Ing. Bayardo Vijil y lo hizo en casita con las finísimas atenciones de su guapa esposa Nolvia y su hija Laurita…artífices de ese sarao que ya tapiza las redes sociales de la familia…Las felicitaciones para Bayardo no se hicieron esperar en sus 57 por parte de sus amigos.

Siguiendo con gente linda… el Dr. Cesar Pio Santos y su bella esposa Norma Leticia Leiva de Santos, festejan este mes de febrero 38 años de feliz vida matrimonial… Los Santos-Leiva son uno de los matrimonios más sólidos y ejemplares de la ciudad…Unas “Bodas de Jade” que esta linda pareja celebrara con algún viaje muy especial…gráficas con las cuales nos suelen deleitar en sus redes sociales.

*.-Celebro sus 13 años Fernando Alonso García Cano, con una fiesta temática como solo Fernando puede hacerlo y fue en Casa Maya 4…donde su madre Maritza Cano by Maritza’s Bakery y su hermana Valeria García invitaron a familiares y amistades y compañeros de estudios de Big Step.

*.-Siguiendo con nuestros “Avisos Parroquiales”…ya se organizan para un brindis muy especial los enamorados: Carlos y Mayling Canales de Méndez con Cesar André y Bessy Lara de Panting, quienes recuerdan siete maravillosos años de casados…memorables “Bodas de Lana”…Mientras que Ernesto y Claudia Mejía de Alvarado celebran sus “Bodas de Perla”.

*.-Celebran sus “Bodas de Hierro” los jóvenes Bryan Zavala y Waldina López… Esta pareja realizó la ceremonia religiosa y recepción post boda en Angeli Garden, salón La Viñera y el pastor Mario Fonseca los declaro unidos en matrimonio bajo las leyes divinas…Mientras que Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos coordinaron cada detalle y decoraron en tonos Silver, ivory & lile combinando cristales y tergales…familiares y amistades se unirán al brindis por estos seis maravillosos años de unión.

*.-El espacioso Salón Trujillo del Hotel & Club Copantl, se revistió en el 2022 de romance y complicidad absoluta para una fecha muy especial: el enlace religioso de Sammer Reyes y Melody Dubon…quienes luego de varios años de idilio, unieron sus vidas en una ceremonia muy familiar que sigue vivida en varias memorias.

*.-La estancia fue ambientada con el verdor del eucalipto y el candor de las flores blancas, logrando ese efecto “romance-chic” que solo las geniales damas de la firma Acontecimientos pueden logar…ideas de la misma novia, en colaboración absoluta con su madre Melody y su hoy suegra Irmita Reyes…Lidabel de Mena y sus bebas se lucieron.

*.-La novia lucio espectacular con su ajuar de corte tradicional, donde el tul reinaba de pies a cabeza…mientras que Sammer de riguroso negro, más feliz que nunca, disfruto de la ceremonia y la velada que se prolongó pasada la medianoche…Los hoy esposos son hijos de: Onelio Cortes e Irma Reyes padres de Sammer y doña Melody Dubon madre de Melody.

*.-Medardo Méndez y Alba Rocío Sierra, celebran sus “Bodas de Cuero” … Esta pareja celebró su boda en una ceremonia realizada en la Iglesia Guadalupe y recepción postboda en los Salones Napoleón ante 300 invitados donde Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos recrearon una atmósfera floral en tonos Ivory, dorado y abundantes follajes…Silvia Rodríguez puso a todos a bailar a todos de principio a fin… Muchas bendiciones en su segundo aniversario de bodas.

Ana Patricia Girón-Ayala festejó su natalicio entre flores y buenos deseos. Al agasajo se unieron sus colegas del Club Rotario Merendón y su círculo social más cercano. Un momento muy especial de la jornada fueron las muestras de cariño de sus hijos, Raúl, Lidia y André, quienes enviaron sus felicitaciones desde el exterior. Nos sumamos a los votos de felicidad: ¡Muchas bendiciones, Paty!

*.-Mas estilizada que nunca a punta de Ozempic, arriba a este su oasis del chisme de sociedad: Eva Gabunda…tarareando “Bilionera” de Otilia…un atemporal que llego para quedarse en las distintas plataformas de desplazamiento…tan pegajoso como viral, ese tema de fondo desde hace un par de años y sigue en tendencia, al igual que su bella interprete…Eva nos convida las delicatessen de Panadería y Repostería Moderna…#rico.

*.-Mientras Petra “reparte y comparte” para que Dios nos dé más, Eva nos adelanta que varias suertudas que sacaron al “niño” en la rosca de Reyes, ayer pagaron la tamaliza al grupo…se fueron a la ya famosa “Calle de Los Tamales” con días de anticipación y encargaron “varios con todo”: pollo, papas, aceitunas rellenas, pasas y hasta jalapeños…¡nada de huesos picados!…hechos con pura pechuga de “pocho”…jijijijiji…#divastotales.

*.-Como buena nacida bajo el exquisito signo de Libra, esta mujer luce esplendida, con lo último de la colección “Autum-Winter-26” de Almacenes El Record…aun con clima fresco, esta fémina no pierde el glamour…luce Lancome y destila Guidance de Amouage…¡aroma de cabala y suerte para todos los Libra por igual este 2026!…¡A recuperarse!

*.-Y no se baja esa bruma de Clarins de su cartera, para sellar su maquillaje e hidratar su caratula de vez en cuando…¡Antes muerta que sencilla…ayy que sencilla!…otros setting sprays: termales y minerales indispensables para el cálido verano que nos espera son las de: Avene, Esthederm, MAC, Urban Decay, Charlotte Tilbury y Milani…#musthave.

Ante una distinguida audiencia conformada por la familia rotaria de San Pedro Sula, se presentó con éxito el documental “Banana Days (Honduras 1900)”… El evento contó con la participación especial de su productor, el reconocido gestor cultural y socialité progreseño Guillermo Mahchi, junto al director del filme, Asael Talavera… Miembros de los clubes Rotary San Pedro Sula, Usula, Valle de Sula, Merendón y jóvenes de Rotaract disfrutaron de este recorrido histórico que, próximamente, tendrá su estreno oficial ante la sociedad hondureña.

*.-Dejando rastro a su paso, Eva Gabunda se dirige al living, donde descoseremos los últimos cotilleos de la palestra…”primero llego tu perfume que vos mujer”…¡Que barbara!…las dejamos caer en este sillón Ashley y, a pierna cruzada y batiente, Eva nos avienta el primer chisme en el tapete: ¡Varios y varias de esta city, se andan haciendo los bigotes con el nuevo gobierno!…¡Lo que ignoran es que Tito viene super austero!

*.Uno que dicen que se llevara de maravilla con Papi es “Don Pollón”…¿Será?…al menos en signos, Sagitario es compatible con Géminis…pero del dicho al hecho hay mucho trecho…Tito exige resultados o sea, mas trabajo que bochinches mediáticos…”Mira Papi, en todo caso mejor comunícate con Sulmy o con Emilio”…¡Solamente con ellos papito!…igual esta comuna la tendrá en la mira…¡Vendrá seguido a CCIC!

*.-No esperen ver a Tito como “retrato” en eternas cadenas nacionales en la telera…#nones…para eso tiene al Chepón Argueta como Secretario de Comunicaciones…Tito se moverá en silencio por todos lados del país y sin tanta buya, con muy bajo perfil mediático…Quizás, solo aparezca a cuadro cuando de repente “reviente” algún perno escandaloso en el gobierno y Asfura salga a aclararlo en medios…#hch…#renato…#tencanal10

*.-Junto con los designados presidenciales, Tito Asfura tiene el reto de “rescatar” lo que queda del sistema sanitario de este país…quizás la papa más caliente del horno…de todos es sabido que por ahí han pasado muchos gobiernos y otras tantas “comisiones” de emergencia y salen despavoridos de esos hospitales…¡Inundados de ratas y fresones inútiles!

*.-Una auditoria bien hecha y en todos los niveles, de todas las secretarias de estado, para ver “como” se las dejo el gobierno anterior es básico…empezando por las planillas fantasmas en salud y educación, para tener una idea de todos los paracaidistas que están y no llegan a trabajar, pero cobran…¡Miles de ellos y en varias dependencias!…#planillazo…#wtf.

*.-Desde algún rincón del llamado “Distrito Central” nos textea Cipriano para comentarnos que fue un trabajo “arduo y eficaz” el despojo que le hizo junto con su equipo, al palacete legislativo hace dos viernes…fumigo todas las esquinas con amoniaco y “chumaceo” con azufre quemado todos los espacios…¡Eso es fuerte!…saco a todos los demonios, hasta Alex Fabricio…jijijijiji…Hoy nos trae el vaticinio anual para los últimos signos.

Con la misma ilusión del primer día, Carlos García y Cindy Aguilar celebran ocho años de feliz matrimonio… Imposible olvidar aquella mágica velada en Angeli Gardens, específicamente en el Jardín Las Clementinas, que para la ocasión fue transformado por la firma Acontecimientos. Lidabel y Scarleth Mena lograron un ambiente rústico-moderno, donde los tonos naranja y melón fueron protagonistas… Un aniversario para recordar una boda llena de detalles y el cariño de quienes los acompañaron.

*.-LIBRA 2026, tu señal cósmica: La realización…tu color del año, el rose gold o rose quartz suave…tu elemento, el aire…tu planeta regente, Venus, tu regencia anatómica, los riñones, la región lumbar y la piel…tu elemento alquímico, el cobre…y tu piedra, el cuarzo rosado con inclusiones doradas.

*.- Libra, este año te trae una danza de belleza, reflexión y de mucha transformación…El 6 de agosto, Venus, tu regente entrará en tu signo, encendiendo tu magnetismo y dándote poder de atracción en todos los ámbitos…Luego, el 10 de septiembre, Mercurio afina tu discurso y te ayuda a negociar, cerrar tratos importantes o comunicarte con maestría.

*.-Aprenderás a especializarte en algo espectacular, pero la gran prueba llegará el 25 de octubre con Venus retrogradando en tu signo…Será un tiempo para revisar el amor propio, viejas relaciones y tu concepto de valor…Harás un viaje trascendental en este gran año…¿Tierra Santa, El Vaticano o Lejano Oriente?…¡Ni se lo esperan y menos se imaginan!

*.-Dinero…Libra, serás el diplomático del zodiaco…Este 2026 encontrarás grandes oportunidades ligados a la estética, el arte, belleza, la moda, la comunicación y las relaciones públicas se activarán como nunca…El segundo semestre será mucho más fértil, pero también exigente…Deberás poner límites, aprender a negociar mejor y cobrar lo justo por tu trabajo. Venus retrograda y esto te invitará a repasar o sopesar qué es lo que verdaderamente te trae dinero, sino también activar tu autoestima.

Sofía Soto reafirmó su compromiso con la fe católica al recibir el sacramento de la Confirmación… El evento, que inició con una emotiva eucaristía, continuó con una recepción organizada por sus padres en el Restaurante El Portal. Fue una velada inolvidable donde los Soto-Trejo compartieron con sus amistades más cercanas la alegría de ver a Sofía dar este paso fundamental en su vida cristiana. Sofía compartiendo con su madre Sulim de Soto y Ana Lucía Soto de Ronen.

*.-ESCORPIO 2026, señal cósmica: El renacimiento…Tu color del año: el rojo pasión o escarlata…Tu elemento es el agua…tu planeta regente, Plutón…La regencia anatómica: tus órganos sexuales…#grrr…el sistema reproductivo, los intestinos y el sistema excretor…El elemento alquímico, el azufre…piedra, el granate rojo…aroma: Spicebomb Extreme de V&R.

*.-Para este año, signo de Escorpión, te sumerges en un proceso de magnetismo y misterio…Vas a tener mucha energía intensa, transformaciones y reconexión con tu poder personal…Los ingresos planetarios que vivirás en 2026 traen ondas profundas, entre ellos Venus, el planeta del deseo, te visita dos veces: el 10 de septiembre y el 4 de diciembre, moviéndote tus emociones, relaciones y hasta tus valores.

*.-Mercurio, por su parte, entrará en tu signo el 30 de septiembre, afinando tu intuición…Este va a ser un año de estrategia mental y de un verbo muy agudo…Este es el tiempo para sanar viejas heridas, renacer desde lo emocional y hacer alquimia con todo lo que has vivido…#joh.

*.-En el dinero, Escorpión, el estratega enigmatico, sabrás moverte con astucia en temas económicos este año…Tus talentos ocultos saldrán a la luz y podrías obtener ingresos gracias a actividades que antes parecían marginales, poco convencionales…#lifecoach…Mercurio te favorece en negociaciones, ventas, inversiones y movimientos financieros inteligentes desde finales de septiembre…Eso sí, evita los riesgos innecesarios y aléjate de personas o asociaciones pocos transparentes.

*.-En el amor para los que están en pareja, el guardián de los vínculos profundos, vivirás un año emocionalmente intenso y revelador…Venus estará tocando tu signo dos veces, activando ese magnetismo, ese sex appeal y el deseo de amar en cuerpo y alma a ese ser que tienes a tu lado…Pero también tendrán que despertar memorias pasadas para que puedan requerir ser sanadas o reencausadas.

E n la víspera de su enlace matrimonial con Walter Smith, la encantadora joven sampedrana Andrea Jordán Kattán se encuentra disfrutando de una inolvidable despedida de soltera por Europa… En este recorrido por los rincones más emblemáticos del Viejo Continente, Andrea cuenta con la mejor compañía: su madre, Claudia Kattán-Jordán, y su hermana Pilar, con quienes ha compartido momentos verdaderamente mágicos y llenos de complicidad familiar antes de dar el “sí, acepto”.

*.-SAGITARIO 2026, tu señal cósmica: La introspección…tu color del año, el naranja…el elemento el fuego…y tu planeta regente Júpiter…La regencia anatómica de tu ser, las caderas, los muslos, el sistema hepático y también el sistema circulatorio…Tu elemento alquímico, el fuego…la piedra, el topacio imperial…y otro aroma de suerte: Santal 33 de Le Labo…#rachaaa.

*.-Este año, Sagitario, tu espíritu viajero será llamado a redescubrir el mundo desde una nueva perspectiva…La luna llena del 31 de mayo iluminará tus deseos más profundos, trayendo claridad sobre quién eres y hacia dónde irás…Mercurio ingresará en tu signo el 6 de diciembre, afinando tu palabra y tus ideas, y el 8 de diciembre con la luna nueva en tu signo, marcará un poderoso renacimiento personal…¡Super intuitivos!

*.-Será un año de expansión, pero no desde lo externo, sino desde tu interno…Tus creencias, tu visión de vida y tu filosofía personal se transformarán…Conectarás una gran prosperidad y una expansión en todo lo que aprendas…¡Mudanza marcada para el segundo semestre!…#migran

*.-Dinero…Sagitario: el explorador de oportunidades…Te lanzas a nuevas aventuras económicas con entusiasmo y con mucha creatividad…Este año trae posibilidades de inversión en estudios, viajes, becas, embarque, negocios digitales o proyectos en el extranjero, de agosto en delante…La clave estará en ser práctico, sin perder tu chispa idealista…El segundo semestre te ofrece mejoras si te atreves a soltar lo que ya no crece.

*.-A veces abandonar una ruta es también prosperar…Un nuevo negocio, empresa o aquel emprendimiento que tanto habías querido hacer te traerán mucha prosperidad…Amor, para los que están en pareja, mis queridos sagitarianos, el centauro del corazón libre tendrá un año donde el amor será sinónimo de conexión auténtica, pero también de libertad.

*.-Salud…Sagitario: el guerrero del bienestar…Deberás cuidar la zona de las caderas, los muslos y tu sistema hepático…También es un año ideal para iniciar disciplinas en movimiento como danza o senderismo, que te conecten con tu cuerpo y tu alma y puedas reflexionar mientras caminas una montaña…Tu bienestar dependerá de mantener el entusiasmo, pero sin excesos…La ansiedad por hacerlo todo puede drenarte.

En una noche dedicada al talento y la entrega, el Centro Cultural Sampedrano rindió homenaje a la Dra. Zenny Padilla durante la gala anual "Esencia de Mujer" en Siguatepeque. La Dra. Padilla, una figura clave en la profesionalización de las farmacias comunitarias y cofundadora del Hotel Vuestra Casa, recibió el galardón por su invaluable impacto en la comunidad. Durante la velada, captamos a la homenajeada compartiendo con Víctor Manuel Rodríguez, Liseth Rodríguez y el abogado Miguel Melgar.

A Papi Asfura no le recomienda perfumes de cábala porque el hombre fuerte de Honduras es alérgico a los aromas…como muchos géminis padece de rinitis…#OMG…¡Hasta su foto prohibió en todas las oficinas de estado, para que no lo “ojeen”!…¿Será?…Cerramos con dos aromas de suerte para PISCIS este 2026: French Riviera de Mancera y Amber Oud Acqua Dubái de Al Haramain…#usap…Cuidense, los queremos en P!”#$%&.