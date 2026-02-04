miércoles, febrero 4, 2026

MP ejecuta 17 allanamientos en SPS: Incautan droga, armas e indumentaria policial y de la DEA

CiudadPoliciales
Entre lo decomisado destacan uniformes y distintivos falsificados de la policía hondureña y la agencia estadounidense DEA. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. En una operación de alto impacto contra las estructuras criminales, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecuta este miércoles una serie de operativos destinados a desmantelar una red dedicada al tráfico ilícito en la zona norte del país.

Autoridades reportan el decomiso de armas, droga y equipo táctico. Destaca la presencia de uniformes falsificados de cuerpos policiales y de la agencia estadounidense DEA, los cuales eran utilizados como fachada para las actividades delictivas.

Agentes de la DLCN y elementos de la Policía Militar durante uno de los 17 allanamientos ejecutados esta mañana en barrios y colonias de San Pedro Sula.

De acuerdo con las líneas de investigación de la DLCN, esta supuesta célula criminal opera bajo la apariencia de legalidad, utilizando diversos establecimientos comerciales como fachada para encubrir sus actividades ilícitas.

Desde tempranas horas, equipos fiscales y detectives han iniciado 17 allanamientos de morada y tres inspecciones exhaustivas en puntos estratégicos de la ciudad industrial. Estas acciones cuentan con el respaldo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para garantizar la seguridad en los perímetros intervenidos.

Las autoridades intervienen puntos estratégicos tras una investigación por tráfico de armas y estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la DLCN, los objetivos de esta operación son miembros de una célula criminal que utiliza a San Pedro Sula como su principal centro de acopio.

El grupo utiliza diversas viviendas para el resguardo de cargamentos de droga y arsenales de armas. La mercancía es trasladada de forma gradual hacia Tegucigalpa, utilizando distintos vehículos para evadir los controles policiales en la carretera CA-5. Se investigan varios negocios locales que, presuntamente, funcionan como pantalla para ocultar las actividades ilícitas y facilitar el lavado de activos.

Cargamentos de droga que, según las investigaciones, tenían como destino final la capital de la República.

El Ministerio Público informó que el propósito central es la recolección de indicios clave que permitan documentar el expediente judicial. Se busca identificar plenamente a los cabecillas de la organización y decomisar cualquier elemento vinculado al tráfico de drogas y delitos conexos.

“Estas diligencias son fundamentales para asestar un golpe preventivo y reactivo contra quienes pretenden utilizar el comercio legítimo como máscara para el crimen organizado”, señalaron fuentes oficiales.

Uno de los establecimientos que, de acuerdo con la fiscalía, funcionaba como fachada para encubrir actividades delictivas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen los operativos en curso y se espera que, al finalizar la jornada, se brinde un informe detallado sobre los hallazgos, posibles capturas y el conteo de los decomisos.

