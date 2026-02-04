Más de 150 empresas y 2,500 plazas de empleo marcarán la Feria de Oportunidades de la CCIC

San Pedro Sula. — Este jueves se desarrollará la Feria de Oportunidades, organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), una jornada orientada a facilitar el contacto directo entre empresas que están contratando y personas que buscan una oportunidad laboral.

La actividad iniciará a las 7:30 de la mañana, mientras que las instalaciones de Expocentro estarán habilitadas desde las 6:30 a.m. para recibir a los postulantes, quienes únicamente deberán presentar su currículum vitae y copia de su documento de identidad.

Más de 150 empresas se han inscrito para participar en la feria, con una oferta superior a 2,500 plazas de empleo. La mayor parte de estas oportunidades corresponde a los sectores de comercio y servicios, consolidándose como los principales generadores de empleo en la economía local. En menor proporción, también se reportan vacantes en manufactura, hotelería y turismo.

El análisis de las vacantes registradas refleja una alta demanda de perfiles vinculados a las áreas de ventas y comercialización, operación y logística, así como roles técnicos y especializados. Entre los puestos con mayor recurrencia se encuentran vendedores y asesores de ventas, auxiliares de bodega, motoristas, oficiales de seguridad, técnicos de campo, ingenieros de proyectos, asistentes contables y personal de soporte técnico.

Otro aspecto relevante es el origen de las oportunidades laborales según el tamaño de las empresas participantes. La gran empresa se perfila como el principal motor de generación de empleo en esta feria, seguida por las medianas, pequeñas y, en menor medida, las microempresas.

“Desde la CCIC reafirmamos nuestro rol como un puente estratégico entre el talento humano y el sector productivo, contribuyendo a la dinamización económica y a la generación de oportunidades laborales. La Feria de Oportunidades es uno de los eventos más importantes que desarrollamos, y estamos listos para recibir tanto a las empresas como a quienes buscan empleo, con una logística organizada y condiciones adecuadas para todos”, expresó el presidente de la CCIC, Karim Qubain.