Millones de personas en EE.UU. enfrentarán una nueva ola de frío con temperaturas mínimas récord

Miami, Nueva York.- Millones de personas en Estados Unidos están amenazadas por una nueva ola de frío que dejará temperaturas mínimas récord en algunos puntos del país, especialmente en el sur y en la costa este, desde este viernes hasta el próximo lunes.

En momentos en que los estadounidenses están lidiando aún con los estragos de la tormenta invernal de la pasada semana -que aún mantiene a 244.579 hogares sin energía eléctrica segúnPoweroutage.com- se cierne sobre el país una nueva ola de frío que ocasionará que las ya gélidas temperaturas desciendan a niveles históricos y que algunos estados reciban un poco más de nieve.

El sur del cálido estado de Florida también se verá afectado por esta ola de frío polar, el más frío en 15 años, y la nieve llegaría incluso a las costas de Tampa, Sarasota y Fort Myers.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la tormenta se desarrollará justo frente a la costa de Carolina del Norte desde la noche del viernes hasta la noche del sábado.

El temporal traerá fuertes nevadas y vientos generalizados desde el sur de los Apalaches hasta las Carolinas, el sur de Virginia y el norte de Georgia, así como inundaciones a lo largo de la costa este.

En Carolina del Norte y Virginia se esperan además acumulaciones generales de 4 a 12 pulgadas de nieve y en Georgia y Carolina del Sur, de 2 a 5 pulgadas.

El SNM explicó que una masa de aire ártico, anclada sobre el este de Canadá, se está moviendo hacia el sur, lo que también impactará dos tercios del este del país y ocasionará temperaturas más frías.

«A medida que el núcleo del aire extremadamente frío se mueve sobre el Golfo, que aún está muy cálido, la energía potencial liberada dará como resultado la formación de una ciclón costero que podría intensificarse peligrosamente justo al sureste de EE.UU. este fin de semana», y se intensificará mientras se expande en tamaño, advirtió además el SNM.

Más de 200 récords diarios de frío podrían romperse o igualarse hasta el lunes, debido a que las temperaturas caerán más de 30 grados Farenheit (-1,1 Celsius) por debajo de lo normal en algunas zonas, especialmente en el sur y el este del país, destacó CNN.

Además, los fuertes vientos podrían ocasionar más caídas de árboles e interrupciones del servicio de energía eléctrica en momentos en que muchos aún no recuperan la luz, así como hipotermia.

Nueva York no se verá afectada por la nueva nevada, donde aún se limpian las calles, aunque sí recibirá fuertes vientos. De acuerdo con su alcalde, Zohran Mamdani, la ciudad ha derretido 23 millones de libras de nieve (10,4 millones de kilos) y usó 116 millones de libras de sal la pasada semana.

También señaló que la ciudad, donde la nieve ha causado que muchos no hayan podido mover aún sus autos y que sea difícil caminar en algunas zonas, está ampliando su respuesta para enfrentar los desafíos que plantean las temperaturas gélidas.

La semana pasada, diez personas murieron en la Gran Manzana, seis de ellos por hipotermia, según Mamdani.

Con información de EFE