Jorge Abilio Serrano oficializa en San Pedro Sula su ruta hacia la presidencia del CAH por el Frente Independiente

Jorge Abilio Serrano Villanueva, precandidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – El escenario gremial de la abogacía hondureña ha comenzado a dinamizarse con miras a la renovación de sus autoridades. En su visita a la capital industrial, el abogado Jorge Abilio Serrano Villanueva oficializó su precandidatura para presidir la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) bajo la bandera del Frente Independiente.

Juan Ángel Vides Guzmán aspirante a la presidencia del del CAH Capítulo de San Pedro Sula.

En este mismo impulso organizativo, se confirmó que el abogado Juan Ángel Vides Guzmán aspirará a la presidencia del Capítulo de San Pedro Sula para el periodo 2026-2028, buscando consolidar el liderazgo de la corriente en la zona norte del país.

Jorge Abilio Serrano Villanueva y Juan Ángel Vides durante la presentación de sus aspiraciones gremiales por el Frente Independiente en SPS

Serrano Villanueva detalló que el primer gran reto serán las elecciones internas del Frente Independiente, programadas para el próximo sábado 7 de febrero. Con el objetivo de cimentar una base sólida, el aspirante ha emprendido una gira nacional por los 27 capítulos que integran el colegio.

“Nos hemos tomado el tiempo para visitar incluso aquellos capítulos que, por razones de distancia respecto a los centros de votación, suelen tener baja participación. Queremos reavivar el Frente Independiente y prepararnos juntos para la elección nacional”, afirmó Serrano.

Jorge Abilio Serrano Villanueva junto a Juan Ángel Vides en el lanzamiento de precandidatura del Frente Independiente para el Colegio de Abogados de Honduras Capitulo de San Pedro Sula.

El proceso democrático del CAH se desarrollará en dos etapas: Elecciones Internas el próximo 7 de febrero. El Frente Independiente definirá a sus representantes oficiales. Simultáneamente, corrientes como el Frente Gremialista, el Frente Reivindicador y el Frente Patria y Justicia realizarán sus propios procesos para elegir sus cuadros directivos.

Una vez definidos los ganadores de cada corriente, se procederá a la contienda nacional programada para el 14 de marzo. En esta etapa, la planilla final se integra de forma proporcional, basándose en el caudal electoral obtenido por cada frente.

Con una membresía distribuida en casi una treintena de capítulos, el desafío estratégico para Serrano y el Frente Independiente es movilizar el voto del gremio en las zonas más postergadas, buscando convertir el entusiasmo de su gira en una victoria contundente que les permita liderar los destinos de la abogacía hondureña durante el próximo bienio.

