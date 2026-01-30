jueves, enero 29, 2026

Top 5

Más Noticias

Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman la llegada de su segundo hijo

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Lectura menos de 1 min.
Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan su segundo bebé.

Han pasado justo diez años desde aquel día en el que Nadia Ferreira acudió a un concierto de Marc Anthony en Paraguay. Entonces tenía 16 años y no podía imaginar lo mucho que cambiaría la situación con el paso del tiempo. El artista al que vio en el escenario se ha convertido en su marido y a su lado ha formado una preciosa familia que se prepara para la llegada de un nuevo miembro

Coincidiendo con su tercer aniversario de boda, la modelo y el intérprete de himnos como Valió la pena, Ahora quién y Vivir mi vida han anunciado que esperan su segundo hijo en común.

Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor“, han dicho junto a una imagen en la que Nadia presume de sus avanzadas curvas premamá mientras su marido y su niño acarician la barriguita.

El feliz anuncio se ha llenado de felicitaciones y buenos deseos de todo su entorno.

Con información de HOLA

Previous article
Entre niebla y espesa vegetación: Colombia busca respuestas tras el trágico accidente aéreo
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.