Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman la llegada de su segundo hijo

Han pasado justo diez años desde aquel día en el que Nadia Ferreira acudió a un concierto de Marc Anthony en Paraguay. Entonces tenía 16 años y no podía imaginar lo mucho que cambiaría la situación con el paso del tiempo. El artista al que vio en el escenario se ha convertido en su marido y a su lado ha formado una preciosa familia que se prepara para la llegada de un nuevo miembro.

Coincidiendo con su tercer aniversario de boda, la modelo y el intérprete de himnos como Valió la pena, Ahora quién y Vivir mi vida han anunciado que esperan su segundo hijo en común.

“Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor“, han dicho junto a una imagen en la que Nadia presume de sus avanzadas curvas premamá mientras su marido y su niño acarician la barriguita.

El feliz anuncio se ha llenado de felicitaciones y buenos deseos de todo su entorno.

Con información de HOLA