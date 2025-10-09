jueves, octubre 9, 2025

Top 5

Más Noticias

Presidente de la FIFA no descarta modificar el calendario de los Mundiales

DeportesInternacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Gianni Infantino, FIFA evalúa cambiar las fechas de los Mundiales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, abrió este jueves, en la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), la posibilidad de cambiar las fechas de los Mundiales a partir de 2030, tal y como se hizo para el de Qatar 2022.

“Parece bastante obvio para el Mundial, pero no se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario”, dijo a los medios en Roma, lugar en el que se celebró la asamblea anual de la EFC, tras su intervención oficial.

“Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial; la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Solo tenemos que tener la mente abierta”, añadió.

Por su parte, el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, comentó al respecto que “no hay que tener miedo de los cambios”, pero que lo debatirán con todos los actores protagonistas antes de la decisión final.

“Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien”, apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro con los más de 800 clubes.

“Es muy difícil decir algo ahora. Tenemos que estudiar todas las opciones. ¿Algo tiene que cambiar? Sí, claro. Tenemos que sentar en la mesa a todos, jugadores y entrenadores también, que son los que trabajan todo el día y están en el campo”, sentenció.

Fuente: EFE

Previous article
¡Noche de civismo y hermandad! Guatemaltecos en San Pedro Sula celebran su independencia
Next article
Bad Bunny será reconocido como el “Artista del Siglo 21” en los Premios Billboard
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Bad Bunny será reconocido como el “Artista del Siglo 21” en los Premios Billboard

Farandula 0
El cantante puertorriqueño Bad Bunny será reconocido como "Artista...

¡Noche de civismo y hermandad! Guatemaltecos en San Pedro Sula celebran su independencia

Destacada 0
San Pedro Sula. La comunidad guatemalteca residente en la...

Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la devolución de los rehenes

Internacionales 0
WASHINGTON/EL CAIRO. - Israel y Hamas dijeron que habían...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.