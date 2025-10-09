jueves, octubre 9, 2025

¡Noche de civismo y hermandad! Guatemaltecos en San Pedro Sula celebran su independencia

El acto protocolario cerró cuando los anfitriones e invitados elevaron sus copas en un brindis solemne por la libertad de la nación guatemalteca.

San Pedro Sula. La comunidad guatemalteca residente en la Capital Industrial conmemoró el 204 aniversario de su Independencia Patria en una elegante recepción celebrada en el Club Hondureño Árabe. Durante el evento, se anunció la elevación de su representación diplomática en la ciudad a la categoría de Consulado General.

Karim Qubain, Alexa Solorzano, Marco Lidio Díaz, Tania Hernández y Martin Chicas.

La noticia fue confirmada por el embajador de Guatemala, Marco Lidio Díaz, quien destacó la importancia estratégica y comercial de San Pedro Sula como factor clave en la decisión de su Gobierno.

Ruth Arita, Salvador Manchamé, Fredy Cárdenas y Juan Bendeck.

La cónsul titular, Tania Hernández, y el embajador de Guatemala, Marco Lidio Díaz, fueron los anfitriones de una noche memorable. Junto a ellos, presidieron el evento José Martín Chicas, titular del Cuerpo Consular Sampedrano; Karim Qubain, presidente de la CCIC, y la gobernadora de Cortés, Alexa Solórzano.

Edwin Girón y Elda Castellanos.

Al finalizar los actos protocolarios, diplomáticos, miembros de la comunidad guatemalteca e invitados especiales disfrutaron de una muestra de la gastronomía chapina, acompañada de un brindis en honor a la fraternidad entre ambas naciones.

Maurizio y Suyapa de Chiovelli.
Maribel y Gilberto Limón.
Ellen de Qubain y Verónica de Chicas.
Emily García y Mildred de León.
Xiomara León y Patty de Flores.
Jimena Orellana y Gladys de Orellana.

Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la devolución de los rehenes
Presidente de la FIFA no descarta modificar el calendario de los Mundiales
