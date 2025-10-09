¡Noche de civismo y hermandad! Guatemaltecos en San Pedro Sula celebran su independencia

San Pedro Sula. La comunidad guatemalteca residente en la Capital Industrial conmemoró el 204 aniversario de su Independencia Patria en una elegante recepción celebrada en el Club Hondureño Árabe. Durante el evento, se anunció la elevación de su representación diplomática en la ciudad a la categoría de Consulado General.

La noticia fue confirmada por el embajador de Guatemala, Marco Lidio Díaz, quien destacó la importancia estratégica y comercial de San Pedro Sula como factor clave en la decisión de su Gobierno.

La cónsul titular, Tania Hernández, y el embajador de Guatemala, Marco Lidio Díaz, fueron los anfitriones de una noche memorable. Junto a ellos, presidieron el evento José Martín Chicas, titular del Cuerpo Consular Sampedrano; Karim Qubain, presidente de la CCIC, y la gobernadora de Cortés, Alexa Solórzano.

Al finalizar los actos protocolarios, diplomáticos, miembros de la comunidad guatemalteca e invitados especiales disfrutaron de una muestra de la gastronomía chapina, acompañada de un brindis en honor a la fraternidad entre ambas naciones.

