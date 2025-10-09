Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la devolución de los rehenes

WASHINGTON/EL CAIRO. – Israel y Hamas dijeron que habían acordado un esperado cese del fuego y un acuerdo de rehenes, la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a una guerra en Gaza que ha matado a más de 67.000 personas y ha transformado Oriente Medio.

Apenas un día después del segundo aniversario del ataque transfronterizo de militantes de Hamas que desencadenó el devastador ataque de Israel a Gaza, las conversaciones indirectas en Egipto dieron como resultado un acuerdo sobre la etapa inicial del marco de 20 puntos de Trump para llevar la paz al enclave palestino.

El acuerdo, si se implementa en su totalidad, acercaría a las dos partes más que cualquier esfuerzo anterior para detener una guerra que se había convertido en un conflicto regional, involucrando a países como Irán, Yemen y Líbano, profundizando el aislamiento internacional de Israel y transformando el Medio Oriente.

Pero el acuerdo anunciado por Trump el miércoles por la noche fue escaso en detalles y dejó muchas preguntas sin resolver que aún podrían llevar a su colapso, como ha sucedido con esfuerzos de paz anteriores.”Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, dijo Trump en Truth Social.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y duradera”, agregó Trump.

La culminación exitosa del acuerdo marcaría un logro significativo en política exterior para el presidente republicano, quien hizo campaña propugnando llevar la paz a los principales conflictos mundiales pero tuvo dificultades para lograrlo rápidamente, tanto en Gaza como en la invasión rusa de Ucrania.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que convocaría a su gobierno el jueves para aprobar el acuerdo.”Con la aprobación de la primera fase del plan, todos nuestros rehenes serán repatriados”, declaró. “Este es un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel”.

Hamás confirmó que había llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra, diciendo que el acuerdo incluye una retirada israelí del enclave y un intercambio de rehenes por prisioneros.

“Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y que nos mantendremos fieles a nuestra promesa: nunca abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logre la libertad, la independencia y la autodeterminación”, afirmó Hamás.

Las autoridades de Gaza afirman que más de 67.000 personas han muerto y gran parte del enclave ha quedado arrasado desde que Israel comenzó su respuesta militar al ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Alrededor de 1.200 personas murieron y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza, según funcionarios israelíes, y se cree que 20 de los 48 rehenes que aún permanecen retenidos están vivos.A pesar de las esperanzas generadas de que la guerra termine, aún quedan por precisar detalles cruciales, incluido el momento oportuno, una administración de posguerra para la Franja de Gaza y el destino de Hamás.

Con información Reuters