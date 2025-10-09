miércoles, octubre 8, 2025

Top 5

Más Noticias

Trump pide cárcel para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois por «no proteger a ICE»

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Fotografías de archivo del alcalde de Chicago, Brandon Johnson (i), y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker (d), políticos del Partido Demócrata. / Foto EFE

Washington, Chicago.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus ataques este miércoles contra las autoridades de Chicago y llamó a que se encarcele a su alcalde, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, por no garantizar protecciones a los agentes de inmigración durante las redadas en esa urbe.

«¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!», escribió el mandatario republicano en su red Truth Social.

Trump ya había cargado este martes desde el Despacho Oval contra Pritzker y Johnson —ambos del Partido Demócrata—, resaltando la «incapacidad» de ambos en la gestión de «asuntos de delincuencia» en la ciudad.

Los enfrentamientos entre el presidente y las autoridades de Chicago han aumentado desde que hace un mes, cuando inició la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), para «garantizar la seguridad» en la capital del centro-norte del país.

Las redadas han resultado en múltiples detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas, a tono con la dura política antiinmigratoria del Gobierno republicano.

Estas operaciones han provocado crecientes manifestaciones ciudadanas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon el sábado en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

Con información de EFE

Previous article
El Senado de EE.UU. rechaza bloquear los ataques de Trump en el Caribe
Next article
Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la devolución de los rehenes
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la devolución de los rehenes

Internacionales 0
WASHINGTON/EL CAIRO. - Israel y Hamas dijeron que habían...

El Senado de EE.UU. rechaza bloquear los ataques de Trump en el Caribe

Internacionales 0
Washington.- El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles...

La educación vial al alcance de los sampedranos: UTH, Optimus Card y Auto Escuela Godoy sellan alianza estratégica

Empresas 0
San Pedro Sula. - Tres destacadas instituciones hondureñas han...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.