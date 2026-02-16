San Pedro Sula se convierte en la capital regional del tenis con el XXXIX Torneo de la Amistad

San Pedro Sula. – Con la participación de 120 destacadas tenistas provenientes de ocho países, San Pedro Sula dio inicio oficial al XXXIX Torneo de Tenis La Amistad Honduras 2026. La ceremonia de inauguración, celebrada este lunes en el Hotel Copantl, marcó el comienzo de una jornada deportiva que celebra no solo la competencia, sino los lazos de fraternidad entre las naciones participantes.

Hermandad deportiva: Tenistas de México, Bolivia, Puerto Rico y Centroamérica presentes en la edición 2026 del Torneo La Amistad.

Las delegaciones de Bolivia, Panamá, Guatemala, México, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador y la anfitriona Honduras, fueron recibidas por la gerente municipal de Deporte, Danna Gutiérrez. En representación del alcalde Roberto Contreras, quién reafirmó el compromiso de la administración municipal con el respaldo total a este tipo de justas internacionales.

Autoridades municipales y organizadores durante la apertura oficial del XXXIX Torneo de la Amistad en el Hotel Copantl.

“San Pedro Sula ha sido sede del Torneo de la Amistad en diversas ocasiones y, siguiendo las instrucciones del alcalde Contreras, estamos brindando todo el apoyo logístico necesario para garantizar que esta jornada deportiva sea un éxito rotundo”, destacó la funcionaria.

Las canchas del Hotel Copantl son el escenario donde las tenistas demuestran su alto nivel competitivo en las categorías A, B y C.

El torneo, que se extenderá hasta el próximo jueves, reúne a atletas distribuidas en un esquema inclusivo de categorías: A, B y C, para competidoras entre los 35 y 49 años. Además, categorías A, B y C Oro, para jugadoras de 60 años en adelante.

San Pedro Sula brilla como anfitriona, ofreciendo una experiencia integral de hospitalidad y deporte a las delegaciones visitantes.

Por su parte, Mireya de Bodden, capitana del Torneo de la Amistad y presidenta de la Liga de Tenis Monarca, informó que en esta edición participan ocho países y que este año Honduras tiene el honor de ser la sede.

Bodden detalló que el torneo reúne a 120 tenistas distribuidas en las categorías A, B y C para edades de 35 a 49 años, así como en las categorías A, B y C Oro para jugadores de 60 años en adelante.

La delegación de México, durante la ceremonia inaugural en la edición 2026 del Torneo La Amistad.

La delegación de Guatemala, una de las más numerosas con 25 representantes, elogió el crecimiento de la ciudad. Ana Lucía Aramburú, representante del grupo guatemalteco, compartió su entusiasmo tras ocho años de ausencia en suelo hondureño.

La jornada deportiva y de convivencia internacional culminará el próximo jueves 19 de febrero.

“Estamos muy contentas de estar aquí. Hemos visto cambios significativos; San Pedro Sula está muy bonita y agradecemos el respaldo total que nos han brindado para este torneo”, relató Aramburú.