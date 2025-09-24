Trump cambia de postura y dice que Ucrania puede ganar la guerra y recuperar el territorio ocupado por Rusia

Naciones Unidas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este martes un cambio de postura y afirmó que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados, tras meses intentando poner fin al conflicto.

«(Ucrania) tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe», afirmó el mandatario en la plataforma Truth Social.

El republicano se pronunció así tras reunirse en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por separado.

Con este mensaje, Trump pareció tirar la toalla en las negociaciones con Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, con las que ha intentado poner fin a la guerra en Ucrania.

«Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando (a Rusia), creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original», expresó.

Rusia aún sentirá las consecuencias de la guerra, defiende Trump

Trump apuntó que «con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable».

Aunque el presidente estadounidense dijo que les desea «lo mejor a ambos países», agregó que Estados Unidos seguirá «suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas».

Trump llegó a la conclusión de que Ucrania puede recuperar su territorio porque, según dijo, «Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana», lo que hacer ver al Kremlin como «un tigre de papel».

El mandatario predijo que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán «la verdadera naturaleza de esta guerra», incluida «la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen», porque Rusia gasta «la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania».

Zelenski agradece a Trump el cambio de postura

Entretanto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció durante una entrevista que Trump haya dado un giro inesperado sobre su postura acerca del repartimiento territorial con Rusia.

«Creo que él entiende por hoy que no podemos simplemente intercambiar territorios. No es justo. No es la realidad», dijo Zelenski durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

El mandatario ucraniano remachó con un «que Dios lo bendiga» su agradecimiento a Trump por el giro radical que protagonizó durante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Zelenski dijo que su relación con Trump ha mejorado, que mantienen llamadas constantes y agregó que posiblemente el viraje de Trump se deba a que Putin «le ha mentido en repetidas ocasiones».

Durante la entrevista, Zelenski fue cuestionado sobre el estado de las tropas de su Ejército tras 43 meses de guerra y el respondió que están en una «muy difícil posición». «Estamos sobreviviendo, pero no podemos perder. No podemos perder. De lo contrario perderemos nuestra independencia», agregó.

Finalmente, el líder de Kiev negó que no exista voluntad para realizar elecciones en su país, como le ha sido criticado, pero reafirmó que ese proceso no se podrá dar hasta que «exista un alto el fuego».

El pedido de Zelenski a EE.UU. y China

Previamente, el presidente ucraniano le había pedido a China y Estados Unidos, en particular, que ejerzan su influencia sobre Rusia para forzarlo a un alto el fuego que ponga fin a la guerra y la invasión a su país que ya cumplen tres años y medio, ante la incapacidad de la ONU de influir en el curso de este conflicto.

En una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la guerra en mención, Zelenski -que ya no iba vestido de camuflaje, sino íntegramente de negro- comenzó diciendo que China «es una nación de la que Rusia depende por completo».

Con información de EFE