Chicha y Limón martes 23 de septiembre de 2025

¡¡LA CREMERIA!!…Septiembre nos sigue sorprendiendo por su intensidad…el mes más contundente del año se despide al ritmo de feria: El Progreso mañana venera la virgen de Las Mercedes y este sábado TGA a San Miguel Arcángel…El sol ya ilumina a los Libra desde ayer y el domingo hubo eclipse…La política está que arde con zancadillas y requerimientos fiscales para amedrentar al pollo…Mel Zelaya tiro Olancho por las ventanas el sábado…y este “finde” le toca a La Comandante…Cumpleañeros…Cotilleos y más…¡Solo aquí mis reyes!

Abrimos boca con la “Top planner”: Alexandra Lockmer…quien día brinda por otra vuelta más al sol…pletórica de éxitos nacionales e internacionales…su negocio “The Rental Studio” junto a Verónica Ortiz es todo un suceso…bajo el sello de buen gusto que caracteriza a la suegra de Muzzi Kafati Paz…¡Bendiciones Alexa!

*.-Este fin de semana…la honorable dinastía de los Rivera-González & Maradiaga, recuerdan los natalicios de dos de sus miembros: Rosaura y Gastón Rivera Maradiaga…quienes se nos adelantaron en el viaje eterno…sus hermanos Enrique, Nancy y Rubén, con sus respectivos clanes, siempre unidos y afincados en esas lindas residencias en colonia Moderna.

*.-Así como festejan los ribereños de La Perla del Ulua, con su feria que honra a su patrona, la Virgen de Las Mercedes…La Capital de La República se dispone a celebrar a San Miguel Arcángel: y la cita es este sábado 27 de septiembre, cuando las dos máximas casas televisoras del país, arman la rumba del año en pleno bulevar Suyapa…HCH trae a Espinoza Paz, quien le cantara serenata a Zu Clemente por adelantado: la bella cumple años el lunes 29 y su fans lo saben…¡La extrañamos con sus tostones “Rumba”!

*.-La siempre distinguida y fashionista socialité sampedrana, Sarahi Sánchez, es otra de las libranas que partirá tarta este fin de semana…dilecta nuera de Maritza Soto de Lara y todo un icono de moda y estilo donde llega…¡acapara miradas por su innata elegancia!…punto y aparte de la huella que deja con sus aromas firma: Bond No 9….#kisses.

*.-Si de vueltas al sol se trata…quien acaba de cumplir 84 años es el honorable pastor don Rafael Castillo y sus congregados en la Primera Iglesia Bautista lo saben porque los ágapes se prolongaron el pasado fin de semana…Infaltable su compañera de toda la vida, su esposa doña Melba de Castillo…con quien lleva más de seis décadas de pastoreo…#Amen.

*.-Solo libranas de fina estampa, brindan en familia y entre amigas este fin de semana…tal es el caso de la orfebre y empresaria Lila Milla Guirst…quien tira su mansión de las cumbres capitalinas por la ventana, para celebrar con su sequito por una bendita vuelta más al sol…Su esposo, el reconocido galeno Gregorio Reyes Mazzoni, siempre la sorprende con esplendidos presentes…Bendiciones y mucha vida para doña Lila Milla.

Radiantes y con gran estilo, Suyapa Chiovelli, Leticia Morales y Nora Schmid, asistieron a la celebración del Grito de Dolores, evento con el que se festeja la independencia de México.

*.-Seguimos conectados con Cipriano quien nos actualiza las efemérides astrológicas…porque AYER, el sol hizo su entrada triunfal al signo de Libra, dando por inaugurado el equinoccio de otoño en el hemisferio norte del globo…la estación más hermosa de todas…y el domingo, sucedió un eclipse de sol y luna nueva, ambos en Virgo…¡El más largo en lo que va del siglo porque duro desde las 10:00 AM hasta las 6:00PM!…trastocando todo en el planeta y con efectos que se prolongan los próximos 6 meses.

*.-Con el sol en Libra…favorece enormemente a Sagitario y Capricornio en materia laboral…ambos signos apliquen diario y durante las próximas dos semanas en todas las empresas de su interés…online y sin cansarse…desde HOY 23 de septiembre hasta el 5 de octubre…que en el mismo décimo mes los llamaran de varios lados para firmar contrato…¡Como cambia de trabajo sagitario! …¡En todos dejan huella!

*.-Mientras tanto los Libra, hijos de Venus en aire: poseros, canaperos, exquisitos y diplomáticos por antonomasia…amantes del arte y la belleza en todas sus manifestaciones, andan en su “salsa”, estos días antes de su onomástico…con algo de estrés por presiones laborales, familiares y uno que otro malestar de salud…¡Como les dan guerra esos riñones a varios libranos!…¡Tienen una “leche” para los casados, que cosa seria”…#vaya.

*.-¿Cómo así Cipriano?…Los Libra tienen imán para atraer gente casada, los seducen con detalles: cenas románticas, encuentros furtivos, viajes, joyas…saben por dónde llegarles o sus debilidades…los conocen al dedillo y por ahí les llegan…cuando menos esperan caen en esas carnes y al final de cuentas: “Surprise”…¡Resulta casada la persona!…¡Libra tiene imán para el anillo ajeno!…de que lo pasan muy bien, lo pasan fenomenal…#lol

*.-Y ¿Los Libra que ya están casados?…#igual…con más “suerte” que los solteros quizás…saben que están casados y el reto es mayor…la persona casada se encapricha con el libra casado…#uyyy…¿Doble triángulo amoroso?…¿Quien toma la iniciativa?…según el sapo la pedrada…casi siempre Libra afloja…jijijiji…La carne es tan débil para muchos de ellos, y caen rendidos en los brazos ajenos…¡Lo demás es historia, hasta repiten!

*.-¿Con que signos son más compatibles los Libra?…tanto en pareja como asociaciones, alianzas, trabajo o amores…se llevan a la perfección con: Aries, Leo y Sagitario…¿Con quienes aflojan más rápido?: Leo…Los reyes del zodiaco y de la selva misma, cuando están en cacería nadie los para y van tras su presa…jijijiji…marcan territorio, seducen y consiguen…Los Libra flojitos y cooperando con el rey o reina de la manada…¡Felicísimos!…#lol.

Josué López y Diana Marcela Barahona, unirán sus vidas en matrimonio en una ceremonia civil que se llevará a cabo el 27 de septiembre. La boda, oficiada por la abogada Wendy Galdámez, tendrá lugar en los salones Emperadores del Hotel Copantl y será coordinada por Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos. ¡Felicitaciones a la pareja!

*.-El otoño, lo tengamos o no en este país, igual sus efectos colaterales se sienten en el ambiente…#vibes…nos dice que es tiempo de cosechar lo sembrado en los nueve meses que van de año…se cosecha todo: lo bueno, lo malo y hasta lo feo…así es que no se sorprendan estos meses de aquí hasta diciembre…¡El último trimestre del año, donde pasa de todo!

*.-Luego de bregar unas semanas con Marte, el planeta de la acción y la guerra, Libra se sacude ese “bochinche” y se lo avienta a Escorpio…¡Fuego María!…los escorpiones son intensos, posesivos, celosos, misteriosos y hasta manipuladores…calculadores de sangre fría y les cae Marte que es fuego a encandilarles todo lo anterior…ya se imaginan como andarán los “alacrancitos” del zodiaco estas semanas, con el planeta del zaperoco.

*.-Tocando directamente a Escorpio, porque andarán más iracundos que nunca con la víscera a flor de piel…como le dice Edgardo Rivera a Jaimito Portillo: “afloja la vena”…¿es intenso Jaimito el cartero?…y eso que no es escorpio, porque el divo de OMG es Aries…otro igual…jijijiji…En Tel Aviv olvido recoger la maleta de la banda en el aeropuerto por andar viendo “paquetones” judíos a su paso…#Uyyy…¡Esto según Piquito Maldonado!

*.-Otros signos afectados en cierta medida con Marte en Escorpio estas semanas serán: Cáncer guerreando por doquier…se las inventan en el aire para recuperar, lo que según ellos les pertenece…este 2025 ha sido un año de renovación total para los cangrejitos del zodiaco…¡El despertar total de su cundalini!…no son los mismos de antes…Ahora pelean con garras y colmillos: más creativos, inventivos e ingeniosos que nunca…#bitches.

*.-Mientras tanto los Piscis…con Marte en su sector del extranjero, las polémicas les llegan por las benditas redes sociales…les llueve sobre mojado a los más mediáticos o figuras públicas…#hate…no les conviene hacer viajes estas semanas con Marte en Escorpio, porque les puede reventar clavo llegando a su lugar de destino, más que todo en el extranjero…Mucho estrés para los Piscis esta semana en su trabajo.

*.-Otro de los signos, quizás el más tocado con Marte en Escorpio, son los Sagitario, porque trasquila su casa de lo oculto, tapado, misterioso…la parte oscura de todo sagitario sale a la luz pública con sonados escándalos…recuerden mis viajeros del zodiaco: “lo que más ocultan en el ropero sale disparado por el tejado”…eso los que andan con “pasos picaros”…Nicolas Maduro, más en tendencia que nunca, porque le descubren sus “aliados” al Cartel de Los Soles…¡Me caigo y me levanto!

Isaac Martínez y Heidy Denisse Mena Sánchez, celebraron su unión matrimonial en una doble ceremonia. La boda civil fue oficiada por la abogada Wendy Galdámez y la eclesiástica por el pastor Rafael Castillo en la Primera Iglesia Bautista. La recepción se llevó a cabo en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens, donde una espectacular decoración con follajes y flores dio la bienvenida a los invitados… Isaac es hijo de Mario y Jessica Godoy; Heidy es hija de Mario y Lidabel de Mena. ¡Felicitaciones a los nuevos esposos!

*.-Virgo no se queda atrás…siempre por la carencia del “bendito” dinero, andarán más histéricos que nunca…vociferando alaridos por doquier con Marte en su casa de la comunicación…el verbo de Virgo altamente tocado con esa aspectación, que lo puede llevar a meterse en líos a la hora de expresarse: escrita, verbal y hasta corporal…cuando un Virgo se “encabrita” nadie lo calla, se van como hilo de media y sin filtro alguno.

*.-Con Marte en Escorpio…Virgo se convierte estas semanas en los dragones del zodiaco: lanzando fuego por doquier…las cuentas apremian y no esperan…renta y gastos de operación si acaso tienen negocio…a tomar un tecito doble: de manzanilla con tilo o zacate limón…dos tazas al día…Supermercados Colonial ofrece una góndola repleta de todo tipo de te…Virgo arrasa con todo: hogar, trabajo, vecinos y hasta cizañeros via cel.

*.-Quizás los únicos bien aspectados con Marte en Escorpio son los Tauro…porque calienta su sector de amores, pasiones, conquistas y hasta alianzas con colaboradores o socios…o sea…que Tauro andará más candente que nunca…¿Cómo Jimmy Rodríguez?…#talcual…pero Jimmy no es Tauro, es Cáncer…jijijiji…Igual es de “naturaleza fuerte” y sus compañeros de laburo lo saben…¡Hasta Isabel “La Chabela” Zambrano!

*.-La Chabela si es Tauro fíjate…con razón es hermosa, sensual y muy atractiva…ella es otra que le han “suavizado” la imagen en ese canal…antes era bien tosca, altisonante y bronca al expresarse…cuando reporteaba en exteriores…hoy no fíjate: le dieron su “bañito” de miel y melao de caña…¡Hasta el tono de voz ha modulado!…Luce más empática.

*.-Hace muy buen ambiente con sus compañeros de set, reinando la simpatía, el buen humor y el profesionalismo…no como otros grupos que exudan toxicidad a cuadro…¿Así es que Jimmy es bien dotado y de libido alto?…¿Incontrolable?…Bueno, sí hasta un camarógrafo le hizo un “close up” directo a sus atractivos…¡más cerca imposible!…#yolovi…¿En horario familiar?…¡En pleno Cinco Deportivo casi mediodía!…¡Los otros gozaban!

*.-Volviendo a la Chabeliuxx…¿Se han fijado en casi todos los hijos de Chamelecón?…¡saliendo de ese popular domicilio triunfan!…parece una rara bendición haber vivido en ese sector de SPS pero varios casos lo certifican: Albert Elis, Welsy Vásquez y Edgardo “El Chele” Castro, los más públicos…entre otros miles de vecinos, no tan famosos, que la están “rompiendo” en la USA y Europa…¡Otras convertidas hasta en socialités!

Stephanie Cam, Miss Universo Honduras 2024, ha captado la atención de los medios al portar la banda “Miss Peru to the World” en un prestigioso evento gastronómico y cultural en el Lawrence Yacht & Country Club, Nueva York…Cam, quien nació en Estados Unidos, lleva con orgullo la herencia de sus padres: su madre es hondureña y su padre es peruano. Esta dualidad le permite no solo poseer triple nacionalidad, sino también representar sus raíces hondureñas y peruanas en el escenario mundial.

*.-Mas deslumbrante que nunca, hace su reaparición en este oasis de solaz esparcimiento Vidajena…la socialité más chismosa del pueblo llega más renovada que nunca, luego de pasar por las manos de Rider Andino, quien le hizo “hojalatería y enderezado” de pies a cabeza…siempre ha sido tan flaca como una estaca, pero hoy luce más tuneada imposible…#bella.

*.-Vida nos presume outfit casual de Almacenes El Récord, donde llego por sus cosméticos de toda su life: Lancome…esta mujer nació con esa rosa tatuada en su aguileño rostro…a full skincare y maquillaje con efecto wao…encaramada en esos destalonados cobrizos que son furor en su espigada figura…¡Le fascina taconear en todo tipo de destalonados!

*.-Mi amiga nos convida las ricuras de Welchez Café, gracias a nuestros amigos Raúl y Mayrita Arias-Welchez, que están fascinados con sus nietos…¡Esperan más guatos en su descendencia!…También nos obsequia las frutas más in de temporada por una cortesía de Supermercados Colonial, donde encuentran de todo para su hogar con precios de conciencia…Esas góndolas de aceites y te son una maravilla…#unicas.

*.-Mientras Petra recibe y reparte las delicias arriba citadas, pasamos al living con esta clasuda, quien nos saluda con besitos tronados con aroma a “Oriana” de Parfums de Marly…firma icónica en la fina estampa de Marna Bude-Schmidt, quien ya ultima los detalles de la íntima cena familiar en honor a su esposo Mischa Schmidt, quien muy pronto estará de plácemes.

*.-Quien te mira Vidajena…cuando te conocimos usabas el ochentero Ysatis de Givenchy vos…jijijijiji…cuando fuiste princesa liceísta y coqueteabas con JOH…¡Vos le adelantaste el desarrollo a ese hombre, déjate de pajas!…otros aromas con los que diste “guerra y batería” en tus años mozos fueron: Babe de Faberge, Eden de Cacharel, Aires del Tiempo de Nina Ricci…Escape, Eternity y Obsession, todos de CK…Animale de Animale, Paloma Picasso, Margareta Ley de Escada, Tribu de Benetton, Gloria Vanderbilt, Bijan de Bijan y el discotequero Charlie de Revlon.

*.-Con el correr de los años y los sentones, te fuiste refinando de marido en marido…hoy te sacamos todos tus “parches” porque nos has abandonado por meses…jijijijii…Del Jontue de Revlon pasaste a los nichos de Montale con los que dejas rastro a tu paso…huella eterna por horas en los espacios que ocupas jodida…Mitsuko y Shalimar de Guerlain, fueron otros de tu historia, igual Beautiful y Spellbound de Estee Lauder…Tresor y Poeme de Lancome, Opium de YSL y los de Sisley en estas dos décadas.

*.-Casi todos los arriba citados, igualmente usados por una dama de nombre: Iris Xiomara Castro Sarmiento, de raíces santabarbarenses y olanchanas, que hoy en día ocupa un alto puesto en el país…me suena ese nombre fíjate…cuando Iris Xiomara fungía como aeromoza de Tan Sahsa, en la época con: Raulito Bonilla, Gladys Lobo, Leonel López, Sandra Antúnez, Daisy Ham, Rosita Midence y Dennis Barahona, entre otros.

*.-Otras compañeras de nubes y tormentas de Xiomarita fueron: La Chiqui Duran, Shelly Posas, Jeannette Calidonio, Geraldina Lagos Sosa, Julia de La Selva, Miriam Trejo, Claudia Midence, Iris Posas, Lourdes Borjas, Iris Peñalba, Edda Sierra, Tania Martínez y otras celebres divas con muchísimas horas de vuelo…¡En el época de Oswaldo López Arellano!…#poderoso.

Un emotivo brindis anticipado entre padre e hija: Roberto Flores Gómez y su bella hija Isabel, quien lucía deslumbrante en su ajuar de novia, compartieron un instante especial antes de dirigirse al altar.

*.-¿Cómo esta esa lavativa Vidajena?…¿Con que guarandinga nos sales jodida?…¿Que nuestra “comandanta” fue aeromoza de Tan Sahsa?…¿De cual fumas Vidajena?…esta mujer a mandíbula batiente, las deja caer en este sillón Ashley, para cruzar esas kilométricas piernas tipo catre, con las que se paseó por todas las pasarelas de este país…Así empezó nuestra señora presidenta recién graduada del Intae, luego de guerrear en otros colegios: María Auxiliadora, donde fue compañera de Yadira Bendaña.

*.-Y en el San José del Carmen, donde fue compañera de Nora Schauer…¿Desfilo por varios colegios la mama de La Pichu?…#talcual…porque faltaba mucho a clases y los docentes no le aguantaban casaca…se terminó graduando de bachiller en administración de empresas en el Intae…¡De ahí salto para Tan Sahsa!…donde conoció a Mel en uno de sus tantos vuelos…cuando Mel era flaquísimo y guapo, siempre con sombrero e ideas de izquierda…¡Le echo el ojo hasta la fecha!

*.-Cuando el ex presidente ni pensaba en “fundar” el FHIS, donde empezó dando “guerra y batería” en el gobierno de los “Liberaches” hasta la fecha de hoy…¿Empezó en el FHIS?…#siiiii…y lo fundo con José Héctor “El Chele” Rodríguez…¿El Chele Pop?…¿Ex vecino de El Manchen y hoy habitante de La Villa Olímpica?…¡El mismo que viste y calza!…Hermano de las famosas y bellas “Angeles de Charly”: Lizeth Belinda, Xiomara Janeth e Iracema Rodríguez…¡Añales de no saber de ellos!…¡Mel & José Héctor!…#forever.

*.-Pues nuestra “Comandante” este fin de semana “desbarajusta” en caravanas, flanqueada por sendas naves del año y varios Tesla, con rumbo a las pampas olanchanas para celebrar su natalicio…es el próximo martes 30 pero los brindis con vino de coyol arrancan este “finde”…vieron que a la gente de Libre le encanta la “cañandonga”…#lol…y antes de celebrar sus 66 papiros (ya saben lo que marca ese número en La Diaria) viajo miedosa al Vaticano para su bendición…¿ya siente pasos de gigante?…#uyyy…#sera

*.-Y antes de sus respectivos onomásticos, al gobierno le ha llovido sobre mojado y no precisamente por el clima…por tanto zaperoco que ha reventado en la palestra: primero fueron los galenos, esos que muchos dejan que desear en su desempeño en los estatales…especialmente en las emergencias…luego siguieron sus pupilas de enfermería, que llevan casi el mes en paros y protestas…siguió la mata dando con los maestros…según dicen el clavo fue en el gobierno anterior, a casi cuatro años de gobernar.

*.-A los médicos les resolvieron en pocos días y eso que se decía, que en cada “conteo” aparecían más y más: “inflando” como hongos las planillas por doquier…según mi estimada Carlita…pero no así con las “damas de blanco”, las que se toman las principales carreteras del país…en el tramo de Chamelecón, vieron a aquel apuesto colocho porteño, con barba de candado y pancarta…A la salida de TGA Daniela Mejía las acompaño en su dolor, más bella que nunca y con esa peluca super alaciada, el Rostro ABH.

*.-Las enfermeras que se dieron “taco de ojo” fueron las olanchanas, con Iván Moncada…¡lo devoraron de pies a cabeza!…y a muchas se les olvido la calamidad laboral y hasta económica al verlo…con ese porte y vozarrón propio del olanchano de tierra adentro…¡Ese tipo de hombre es el que necesita Alejandra Rubio, para no andar besando tanto sapo ingrato en busca de su príncipe ideal!…¡A Carlita la tienen maleada esas damas!

Bina y Eduardo Ictech continúan la expansión de su negocio con la inauguración de la tienda número 18 de Acosa en el bulevar del Este en San Pedro Sula.

*.-¿Y con los “abnegados” docentes que pasó?…Según Sponda y La Moncha, que no se queda atrás, dicen que no hubo consenso entre las dos bancadas en el CN…o sea…que el clavo de los maestros les reventó en este gobierno, le pasaron “el perno” al congreso y allá dijeron: nones camarones…reviro nuevamente a donde Sponda, y La Moncha respingo bien seria, echándole la culpa al gobierno anterior…¿a casi cuatro años?

*.-Ya días vienen protestando muchos docentes, en SPS empezó una toma: en pleno mediodía a casi 40 grados y con Neto Rojas cubriendo esa nota…vimos a cuadro a varias ex “pipirisnais” sudando el Clinique, Lancome, Clarins y hasta Estee Lauder: con sombrillas, abanicos y enormes gafas oscuras…despotricando contra varias autoridades de ese gremio…se defendían como “gatas panza arriba” o sea se iban como hilo de media en esa cámara…Neto enmudeció escuchándolas a mil palabras por minuto.

*.-Las protestas magisteriales reviraron hasta la capirucha, en la entrada del Inprema, donde estallo la podrida…a propósito del Día del Maestro celebrada la misma semana…¡Gran regalo!…¿O será karma?…porque centenares de ex alumnos “celebraban” el bochinche en redes sociales…generaciones enteras “marcadas” por el abuso psicológico, verbal y hasta físico en algunos casos, por parte de sus docentes de turno…y como por “ciertos” pagan todos…Ahí está el gran perno estatal.

*.-Ahora solo falta una “huelguita” de los transportistas…otra vez?…ya se habían parado los de TGA…faltan los “rastreros” y los urbanos de SPS…tomándose las principales salidas del Valle de Sula y hasta la CA-5 de madrugada, al amanecer y resto del día a full presión…¿Mas pisto?…#lol.

*.-Esos que tienen una querida en cada parada o punto, comen los tres tiempos ricos y abundantes en la calle…y hasta les alcanza para los vicios de siempre…¡Con ese bono no se juega respinga Tavito Pineda!…La SIT es más que puntual con el bono de la diversión…¡Ni los ricos que son ricos, comen los tres tiempos en la calle los 365 dias del año!…y a mis estimados hijos del timón les alcanza para loterías, bechitas y cigarritos que dan risa.

*.-Arman unos despapayes de miedo, en esos hiper saturados puntos urbanos de SPS, a escasas cuadras de El Centro, que cosa seria…en pruebas de confianza, volarían pelos y pedazos de bóxer Puma…esos que ventilan descamisados por todas las calles a full timba…#IHTT…en plena chumacera y alaridos, donde los Chepos solo gozan y comentan entre si…congestionando el tráfico de la gente bien…Esos choferes de la buena o de la mala vida, son full team “Moncha”…¡Felices con el gobierno!…#OMG

*.-¿En qué arrabales barriobajeros te metes Vidajena?…¿Que buscas por ahí?…te van a dar una jodida que te vas a ir como Condorito…A vos te tengo taloneando de evento en evento, pero de los VIP…consiguiendo chismes de sociedad…jijijijiji…En otros temas…la farándula internacional está de luto con la partida del primer actor venezolano Eduardo Serrano, quien hizo la dupla perfecta con la también extinta Hilda Carrero en los años 80.

*.-Hablar de los culebrones de Serrano & Carrero, es como hablar de las novelas de Marina Baura y José Bardina, Guillermo Dávila y Alba Roversi, así como las candentes historias de Tatiana Capote y Franklin Virgüez…Parejas emblemáticas, icónicas de la pantalla chica, cuyas interpretaciones cautivaron generaciones enteras…termómetros y referentes del histrionismo latinoamericano…¡Cuando Vzla era Vzla!

*.-Recordamos a Serrano en perfecta mancuerna actoral con Elluz Peraza en Emilia y La Sombra de Piera…con Hilda Carrero en: La Heredera, con aquel apasionado tema de Marlene “Amame”…historia versionada por Telemundo en 1993 con Adela Noriega y Eduardo Yañez: Guadalupe.

Un hermoso momento familiar: Juan Bendeck disfrutó de la compañía de sus hijas durante la fiesta de cumpleaños de doña Hilda de Bendeck.

Cerramos con “La Tibiri-Tabora”, desde su céntrico rincón vintage, nos comenta que tiene cita en la óptica de Rosita Alvarado por chequeo: la tienen harta ahorrando a media luz, cuando en la principal no las apagan las 24/7, tipo NY…#WTF…#cierto…y media ciudad es testigo…Besos con aroma a “Guidance” de Amouage…de suerte total para los Libra en: su cumple, la última noche de este 2025 y todo el 2026…¡A encargarlo!…Hasta la próxima entrega, cuídense mis reyes, ya saben que los queremos en P!”#$%&.