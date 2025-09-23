Acosa inaugura su nueva tienda en Plaza Doral bulevar del Este, San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Acosa, una de las principales tiendas del país, celebró la apertura de su tienda número 18 a nivel nacional, estratégicamente ubicada en el bulevar del Este, Plaza Doral, un sector de gran crecimiento en San Pedro Sula. El evento, que se llevó a cabo el martes 23 de septiembre, marcó un hecho importante en la expansión de la empresa.

Acto de bendición de la nueva sucursal de Acosa a cargo del Padre Jorge Faraj

La apertura se llevó a cabo con una solemne ceremonia de bendición, oficiada por el Padre Jorge Faraj de la Iglesia Ortodoxa, quien elevó sus oraciones por el éxito de las nuevas instalaciones y el bienestar de quienes trabajarán en ellas.

La inauguración de la nueva sucursal de Acosa se oficializó con el corte de cinta, a cargo del gerente general, Eduardo Ictech.

Previo al simbólico corte de cinta inaugural, el gerente general de Acosa, Eduardo Inctech, tomó la palabra para agradecer a todos los que hicieron posible este logro. En su discurso, reconoció el compromiso de sus empleados, el apoyo incondicional de su familia y la lealtad de sus clientes. Inctech destacó que el continuo crecimiento de la empresa les permite seguir creando oportunidades de empleo, lo que beneficia a muchas familias hondureñas.

Stephanie Ictech, gerente de mercadeo de Acosa.

Stephanie Ictech, gerente de mercadeo, expresó la importancia de esta nueva ubicación. “Era fundamental para nosotros tener una tienda en este sector, ya que muchos de nuestros clientes se encontraban distantes de nuestras otras sucursales”, señaló. La tienda de Plaza Doral ofrecerá el surtido completo de Acosa, incluyendo productos de tecnología, oficina y escolares, y como novedad, presentará una amplia línea de productos para el hogar, expandiendo así su oferta para el mercado local.

Esta nueva apertura no solo acerca los productos de Acosa a un público más amplio, sino que también consolida el compromiso de la empresa con el desarrollo económico de San Pedro Sula y de todo el país.

Biana, Stephanie y Eduardo Ictech.