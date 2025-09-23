Con el encendido de la ‘llama de la esperanza’, Listones de Amor lanza su campaña contra el cáncer de mama

San Pedro Sula. – Con el encendido de la “llama de la esperanza”, el programa oncológico Listones de Amor de la asociación CEPUDO, presentó en conferencia de prensa su calendario de actividades para el mes de octubre, dedicado a la concientización y la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer de mamá y continuar apoyando a personas de bajos recursos económicos.

Carlos Paz, Lorena Alfaro, Suyapa Bejarano, Gissel Daunig, Linda Coello, Jackie Babun, y Mari Cruz Guardado.

El evento contó con la presencia de personalidades clave en la lucha contra el cáncer de mama, incluyendo a la Lic. Linda Coello, presidenta de la Asociación Cepudo; Lic. Jackie Babun, directora de Listas de Amor; el Dr. Carlos Paz, fundador del Comité de Lucha contra el Cáncer de Mamá; la Dra. Suyapa Bejarano, oncóloga clínica; la Licenciada Gissel Daunig, sobreviviente; y la Lic. Helga Bahr, gerente de Mercadeo del Hotel Copantl.

Linda Coello, presidenta de Asociación Cepudo .

Durante su intervención, Jackie Babun detalló el impacto del programa oncológico en el último año. “Hemos invertido y donado más de 7,6 millones de lempiras en tratamientos de quimioterapia, 2,3 millones en radiaciones y 727.000 lempiras en mamografías, scans y biopsias para mujeres en sectores vulnerables de nuestro país”, afirmó.

Jackie Babun, directora de Listas de Amor .

Un llamado a la esperanza y la acción

La directora de Listones de Amor destacó que el respaldo de la comunidad es la principal motivación para continuar su labor bajo el lema “Unidos por lo único: la vida y el bienestar de los pacientes”. Hizo un emotivo llamado a la sociedad, subrayando que es fundamental poner a los pacientes y sus historias en el centro de la atención. “Cada vida, cada sonrisa y cada sueño merece esperanza frente al cáncer de mama. Incitamos al sector civil y empresarial a no desmayar en este camino”, puntualizó.

Finalmente, se hizo un enérgico llamado a todas las mujeres para que asuman la responsabilidad de su salud. “Tomen acción para una detección temprana a través del autoexamen mensual y mamografías a partir de los 40 años. Además, es vital adoptar un estilo de vida saludable que incluya una alimentación baja en grasas, azúcares y alcohol, así como la práctica de ejercicio y deporte”, concluyó.

Dra. Suyapa Bejarano, detalló las cifras de la enfermedad en el país.

Tres eventos para salvar vidas

Para este año, la organización ha preparado tres eventos principales que buscan la participación de toda la ciudadanía.

1. Festival de Zumba “Lucha por la vida”

El evento insignia de Listones de Amor, el Zumbathon Pink, regresa en su 14ª edición con el nuevo lema “Zumba Festival Fight For Life”. La actividad es un tributo a los pacientes y sus familias que luchan con valentía contra la enfermedad. Se llevará a cabo el sábado 26 de octubre a las 4:00 pm en la Escuela Internacional Sampedrana.

El festival contará con la participación de reconocidos instructores nacionales e internacionales como Adriano Sosa de Estados Unidos y Adrián Porras de Costa Rica. El ambiente festivo estará a cargo de DJ Bishop y Frank Show, e incluirá muchas sorpresas y sorteos. Los fondos recaudados serán destinados íntegramente al programa oncológico Listones de Amor.

2. Copa Rosa de fútbol

Este torneo, que ya se ha convertido en una tradición, convoca a empresas, instituciones y equipos deportivos para unirse a la causa. Las inscripciones están abiertas a través de los teléfonos 9511-1605 y 9495-5555, y el 100% de lo recaudado será donado para el mismo fin.

3. Caravana Rosa (Marcha Rosa)

Como parte del Comité Nacional de Prevención del Cáncer de Mamá, Listones de Amor invita a toda la población hondureña a la tradicional Caravana Rosa el domingo 27 de octubre. Esta marcha, que conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Seno en Honduras, es una actividad gratuita y abierta a toda la familia, colegios, universidades y empresas.

La caravana partirá a las 7:30 am desde el estacionamiento del Comisariato Los Andes y se dirigirá hasta el Monumento a la Madre. Los organizadores invitan a los participantes a ir identificados con el color rosa, globos y pancartas para mostrar su solidaridad.

Dr. Carlos Paz, fundador del comité de Lucha contra el cáncer de mama .

Agradecimiento a los aliados estratégicos

La directora de Listones de Amor, Jackie Babun, extendió su agradecimiento al Hotel Copantl para facilitar la conferencia de prensa ya los grandes patrocinadores del Zumba Festival: Hanes, PTH Marvin Girón, Bac, Frío Partes, Diagnos, Hush, Gatorade, Grupo Unimpre y la Escuela Internacional Sampedrana. También reconoció el invaluable apoyo de los medios de comunicación, por su difusión y proyección que hacen posible el éxito de estos eventos.

Gissel Daunig, Marvin Girón, Jackie Babun, y Mari Cruz Guardado.