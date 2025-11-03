Trump minimiza la amenaza de guerra de Estados Unidos en Venezuela y afirma que los días de Maduro están “contados”

El presidente Donald Trump envió el domingo señales contradictorias sobre una posible intervención estadounidense en Venezuela, restando importancia a las preocupaciones sobre una guerra inminente contra la nación sudamericana, pero afirmando que los días de su líder, Nicolás Maduro, estaban contados.

Las declaraciones del presidente, realizadas durante una entrevista con CBS difundida el domingo, se producen en un momento en que Estados Unidos concentra unidades militares en el Caribe y ha llevado a cabo múltiples ataques contra supuestos buques de narcotráfico, causando la muerte de decenas de personas.

“Lo dudo. No lo creo”, dijo Trump durante el programa “60 Minutes”, cuando se le preguntó si Estados Unidos iba a entrar en guerra contra Venezuela.

Sin embargo, cuando se le preguntó si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: “Yo diría que sí. Creo que sí”.

Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, ha acusado a Washington de utilizar el narcotráfico como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Más de 15 ataques estadounidenses contra barcos en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas; el último tuvo lugar el sábado, lo que provocó críticas de los gobiernos de la región.

Los expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Washington aún no ha hecho pública ninguna prueba de que sus objetivos estuvieran traficando estupefacientes o representaran una amenaza para Estados Unidos.

Con información de AFP